V Holandsku sa od 10. januára znovu otvoria školy

Amsterdam 3. januára (TASR) - Holandská vláda v pondelok oznámila, že po dlhších zimných prázdninách sa podľa plánu od budúceho pondelka otvoria školy napriek rastúcemu počtu prípadov nákazy koronavírusom. Informovala o tom agentúra AFP.



Základné a stredné školy sa znovu otvoria 10. januára. Avšak vyučovanie v inštitúciách vyššieho vzdelávania bude môcť prebiehať len on-line z dôvodu "nárastu počtu infikovaných v tejto vekovej skupine", spresnilo ministerstvo školstva.



Tínedžeri do 17 rokov budú môcť od budúceho týždňa opäť športovať vonku do 20.00 h.



Holandský úrad verejného zdravotníctva (RIVM) v pondelok uviedol, že nové prípady nákazy koronavírusom pribúdajú najmä z toho dôvodu, že v krajine momentálne prevláda infekčnejší variant omikron.



V Holandsku v súčasnosti platí prísny lockdown, ktorý by mal trvať prinajmenšom do polovice januára. V súlade s ním sú zatvorené všetky obchody poskytujúce iné než nevyhnutné tovary, rovnako ako aj reštaurácie, bary či kultúrne inštitúcie ako múzeá, divadlá či kiná. Lockdown vláda zaviedla z dôvodu rýchleho šírenia omikronu.