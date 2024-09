V Holandsku sa skončilo cvičenie NATO na boj proti dronom

Amsterdam 20. septembra (TASR) - Na holandskej vojenskej základni Lieutenant General Best Barracks sa vo štvrtok skončilo 11-dňové vojenské cvičenie Severoatlantickej aliancie (NATO) zamerané na boj proti bezpilotným lietadlám. Do manévrov sa zapojilo vyše 20 krajín vrátane Ukrajiny a zhruba 50 spoločností. V piatok o tom informovala agentúra Reuters, uvádza TASR.



Odborníci už najmenej rok upozorňujú NATO, aby urýchlene dohnala zameškané v oblasti boja s dronmi. V správe Centra pre analýzu európskej politiky (CEPA) z vlaňajšieho septembra sa napríklad uvádza, že Aliancia má príliš málo bezpilotných lietadiel na "intenzívny boj proti rovnocennému protivníkovi" a v náročnom prostredí by bolo pre ňu veľmi ťažké účinne zapojiť tie, ktorými disponuje.



Počas najnovšieho a zároveň štvrtého ročníka cvičenia NATO sa testovali najmodernejšie systémy na detekciu a boj proti bezpilotným lietadlám. Skončilo sa to ukážkou rušenia dronov a hackerských útokov na ne v týždni, počas ktorého sa podľa Reuters opäť prejavila rozhodujúca úloha týchto strojov vo vojne na Ukrajine.



Rozsiahly ukrajinský útok s použitím dronov v stredu vyvolal výbuch veľkosti zemetrasenia vo veľkom arzenáli zbraní v ruskej Tverskej oblasti, uviedla agentúra s odvolaním sa na médiá a vojnových blogerov. Šéf Kremľa Vladimir Putin nasledujúci deň oznámil, že Rusko tento rok desaťnásobne zvýši výrobu dronov na takmer 1,4 milióna kusov.



Rozmach bezpilotných lietadiel, využívaných na ničenie cieľov a prieskum bojiska, vo vojne na Ukrajine podnietil NATO, aby sa viac zameralo na hrozbu, ktorú by mohli predstavovať pre samotnú Alianciu.



"NATO berie túto hrozbu veľmi, veľmi vážne. Toto nie je oblasť, v ktorej si môžeme dovoliť sedieť a byť pasívni," uviedol šéf aliančného Spoločného centra pre spravodajstvo, sledovanie a prieskum (NCIA) Matt Roper.