MH17: Začal proces s mužmi obžalovanými zo zostrelenia liatadla

Amsterdam 9. marca (TASR) - V holandskom meste Schiphol sa v pondelok začal proces s tromi občanmi Ruska a jedným Ukrajincom, ktorí sú obžalovaní z viacnásobnej vraždy v súvislosti so zostrelením dopravného lietadla spoločnosti Malaysia Airlines v roku 2014. K zostreleniu lietadla došlo nad východom Ukrajiny a zahynulo pri ňom všetkých 298 ľudí na palube. Informovala o tom agentúra AP.



Obžalovanými v procese sú príslušníci ruskej armády Sergej Mučkajev, Sergej Dubinskij a Oleg Pulatov. Posledným obžalovaným je Ukrajinec Ivan Bezjazykov, ktorý je na Ukrajine podozrivý z vlastizrady.



Predseda päťčlenného senátu Hendrik Steenhuis uviedol, že obžalovací spis má 36.000 strán a "obrovské množstvo multimediálnych súborov". Obžalovaní v súdnej sieni prítomní neboli.



Incident sa odohral 17. júla 2014. Lietadlo smerujúce z Amsterdamu do malajzijskej metropoly Kuala Lumpur sa zrútilo počas letu nad východom Ukrajiny - územím ovládaným proruskými separatistami. Zahynulo pri tom všetkých 298 ľudí na palube vrátane 80 detí. Dve tretiny cestujúcich boli Holanďania.



Vyšetrovaním sa zistilo, že lietadlo spoločnosti Malaysia Airlines sa zrútilo po zásahu raketou zem-vzduch vypálenou zo systému Buk, a to v oblasti vzdialenej od hranice s Ruskom približne 35 kilometrov.



Odpaľovacie zariadenie bolo údajne na východ Ukrajiny prevezené z ruskej raketovej brigády v meste Kursk. Moskva však akýkoľvek podiel viny na zostrelení malajzijského lietadla odmieta.