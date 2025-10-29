< sekcia Zahraničie
V Holandsku sa začali predčasné parlamentné voľby, favoritom je PVV
Strana za slobodu (PVV) Geerta Wildersa v júni po 11 mesiacoch vládnutia oznámila odchod z vládnej koalície.
Autor TASR
Haag 29. októbra (TASR) - V Holandsku sa v stredu začali predčasné parlamentné voľby. Prieskumy naznačujú, že ich víťazom sa opäť stane protiimigračná Strana za slobodu (PVV) Geerta Wildersa. Tá v júni po 11 mesiacoch vládnutia oznámila odchod z vládnej koalície. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
Podľa prieskumov by PVV mohla získať asi 30 percent hlasov. O druhé miesto budú súperiť Blok Strany práce a Zelených (PvdA-GL) a Kresťanskodemokratická výzva (CDA), ktorým prieskumy pripisujú podporu okolo 23 percent. Nárast popularity v uplynulom období zaznamenala aj stredoľavá liberálna strana D66.
Politologička Sarah de Lange z Univerzity v Leidene upozorňuje, že šancu na volebné víťazstvo podľa nej majú všetky štyri strany a preto nie je možné predpovedať, ktorá z nich voľby vyhrá. „Navyše, viac ako 50 percent holandských voličov je stále nerozhodnutých,“ dodala.
Podľa AFP líder PVV Wilders bez ohľadu na výsledok volieb nebude premiérom. Po tom, čo v júni jeho strana odišla z vlády, všetky hlavné strany spoluprácu s Wildersom vylúčili. Považujú ho za nespoľahlivého alebo jeho názory za neprijateľné.
Premiérom sa preto s najväčšou pravdepodobnosťou stane líder strany, ktorá sa umiestni na druhom mieste. Veľkú šancu stať sa novým šéfom holandskej vlády má líder PvdA-GL Frans Timmermans, exminister zahraničných vecí a tiež dlhoročný eurokomisár. Do holandskej politiky sa vrátil v roku 2023 a po mesiacoch vládneho chaosu sa prezentuje ako spoľahlivý kandidát, píše AFP.
Podľa prieskumov by PVV mohla získať asi 30 percent hlasov. O druhé miesto budú súperiť Blok Strany práce a Zelených (PvdA-GL) a Kresťanskodemokratická výzva (CDA), ktorým prieskumy pripisujú podporu okolo 23 percent. Nárast popularity v uplynulom období zaznamenala aj stredoľavá liberálna strana D66.
Politologička Sarah de Lange z Univerzity v Leidene upozorňuje, že šancu na volebné víťazstvo podľa nej majú všetky štyri strany a preto nie je možné predpovedať, ktorá z nich voľby vyhrá. „Navyše, viac ako 50 percent holandských voličov je stále nerozhodnutých,“ dodala.
Podľa AFP líder PVV Wilders bez ohľadu na výsledok volieb nebude premiérom. Po tom, čo v júni jeho strana odišla z vlády, všetky hlavné strany spoluprácu s Wildersom vylúčili. Považujú ho za nespoľahlivého alebo jeho názory za neprijateľné.
Premiérom sa preto s najväčšou pravdepodobnosťou stane líder strany, ktorá sa umiestni na druhom mieste. Veľkú šancu stať sa novým šéfom holandskej vlády má líder PvdA-GL Frans Timmermans, exminister zahraničných vecí a tiež dlhoročný eurokomisár. Do holandskej politiky sa vrátil v roku 2023 a po mesiacoch vládneho chaosu sa prezentuje ako spoľahlivý kandidát, píše AFP.