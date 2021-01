V Holandsku schválili nočný zákaz vychádzania

Amsterdam 21. januára (TASR) - Holandskí poslanci vo štvrtok schválili na návrh premiéra Marka Rutteho nočný zákaz vychádzania. Začať by sa mal v sobotu, uviedla agentúra AFP.



Parlament ho schválil pod podmienkou, že sa začne o pol hodiny neskôr, ako bolo pôvodne plánované, a teda od 9.00 h večer do 4.30 h ráno.



Holandsko pritom predĺžilo do 9. februára platné epidemiologické opatrenia zamerané na zastavenie šírenia nového druhu koronavírusu. Dôvodom bol stále rastúci počet nakazených osôb a obavy z nového variantu vírusu, ktorý sa prvýkrát objavil v južnom Anglicku.



V Holandsku predtým platili jedny z najmenej prísnych epidemiologických opatrení v Európe. Krajinu však silne zasiahla druhá a tretia vlna nákazy a reštrikcie sprísnila.