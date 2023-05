V Holandsku sú Sýrčania, ktorí sa mohli podieľať na mučení civilistov

Brusel/Amsterdam 23. mája (TASR) - V Holandsku sa môže nachádzať 50 až 100 ľudí, ktorí boli zapojení do mučenia civilistov v Sýrii. Na zistenia holandského denníka Trouw a investigatívneho rádia Argos upozornil v utorok spravodajca TASR.



Denník pripomenul, že v Holandsku našlo útočisko približne 125.000 sýrskych utečencov, ktorí utiekli z vlasti pred občianskou vojnou, pričom niektorí z nich sa mohli v Sýrii dopustiť vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti.



Vyšetrovanie takýchto činov je v kompetencii špecializovaného medzinárodného tímu holandskej polície. V rámci princípu univerzálnej jurisdikcie, ktorá umožňuje vnútroštátnym súdom zaoberať sa vojnovými zločinmi a zločinmi proti ľudskosti, bez ohľadu na to, kde k nim došlo, môže Holandsko stíhať takéto činy, ak ich obeť alebo páchateľ žijú na jeho území.



Za vyšetrovanie možných vojnových zločincov je zodpovedný Medzinárodný tím pre zločiny holandskej polície. Zo 43 členov tohto tímu sa 20 zameriava na Blízky východ a každoročne vedie približne 20 vyšetrovaní, z ktorých polovica zahŕňa udalosti z Iraku a Sýrie.



"Dokázať účasť na takýchto zločinoch je však zložité. Holandskí vyšetrovatelia nemôžu cestovať do Sýrie, aby vyšetrili možné zločiny a ich svedkovia môžu byť rozptýlení po celom svete," povedala pre noviny Trouw prokurátorka Mirjam Blomová.



Tento tím dostáva upozornenia na možné vojnové zločiny takmer každý deň, väčšina informácií však nie je použiteľná pre účely súdneho vyšetrovania.



Prvý súdny proces proti predstaviteľovi sýrskeho režimu sa začal v Holandsku minulý rok. Prokurátori tvrdia, že obvinený bol členom sýrskych milícií a bol prítomný pri zatýkaní dvoch civilistov, ktorých neskôr podrobili mučeniu. Predošlé súdne konania proti Sýrčanom sa týkali aj opozičných sýrskych bojovníkov alebo príslušníkov tzv. Islamského štátu (IS). Jedného zo sýrskych žiadateľov o azyl odsúdili na 20 rokov väzenia za účasť na streľbe na predstaviteľa sýrskej vlády.



S touto problematikou súvisia aj rozsudky nad holandskými občanmi, ktorí odcestovali do Sýrie a pripojili sa tam k IS. Päť takýchto žien, ktoré sa medzičasom vrátili do Holandska, začiatkom tohto roka odsúdili na tresty odňatia slobody v rozpätí 16 mesiacov až troch rokov.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)