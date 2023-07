V Holandsku sú politici ochotní sa spojiť s extrémistami pre imigráciu

Brusel/Amsterdam 24. júla (TASR) - Poslanec holandskej vládnucej Ľudovej strany pre slobodu a demokraciu (VVD) Ruben Brekelmans, považovaný za vychádzajúcu hviezdu holandských liberálov, je pri otázkach nelegálnej imigrácie ochotný politicky sa spojiť aj s protiimigračnou Stranou slobody (PVV) Geerta Wildersa. S odkazom na holandské médiá o tom informuje spravodajca TASR.



Brekelmans je ako poslanec liberálnej VVD parlamentným hovorcom tejto strany v otázkach imigrácie. V sobotu v rozhovore pre časopis EW naznačil, že v novom vládnom kabinete, ktorý sa sformuje po novembrových predčasných voľbách, možno bude správne sa spojiť s krajne pravicovou stranou Geerta Wildersa. Aspoň pri agende týkajúcej sa azylu a nárastu nelegálneho počtu migrantov v krajine.



Poslanec zdôraznil, že VVD má stále "zásadné" výhrady voči Wildersovi a jeho politickému štýlu a politike, to však podľa neho nevyhnutne nezabraňuje aliancii v oblasti azylovej politiky.



"Ak chceme prijať tvrdú politiku, nemôžeme pokračovať v uzatváraní kompromisných dohôd s ľavicou," opísal situáciu Brekelmans pre EW. A dodal, že to znamená potrebu nájsť riešenia spolu s Geertom Wildersom.



Štvornásobný premiér Mark Rutte vylučoval akékoľvek spojenectvo s Wildersom. Odvolával sa hlavne na jeho protimarocký prejav v roku 2014 a želanie lídra PVV, okrem iného, zatvoriť všetky mešity v krajine a zakázať Korán. Rutte už oznámil, že po predčasných voľbách z domácej politiky odchádza.



Brekelmans, ktorý je podľa spravodajského portálu DutchNews.nl považovaný za vychádzajúcu hviezdu vo VVD, aj napriek tomu, že je poslancom len dva roky, pre EW priznal, že by uprednostnil menšinový kabinet, ktorý by pri moci udržala Wildersova PVV. Alebo, ak liberáli budú po voľbách opäť formovať vládu, chce aspoň samostatnú dohodu s PVV čisto o azylovej politike.



Rutteho vládny kabinet štyroch koaličných strán sa rozpadol začiatkom júla po neúspešnom úsilí o dosiahnutie dohody práve v oblasti azylovej politiky. Rutte a jeho strana tlačili na zníženie počtu rodinných príslušníkov prichádzajúcich do Holandska za utečencami so štatútom azylantov, čo jej koaliční partneri odmietli.



Brekelmans pre EW povedal, že by bol rád, keby sa počet utečencov prichádzajúcich do Holandska v budúcom roku znížil o 50.000. Vlani to bolo 46.000 migrantov vrátane približne 11.000 ich blízkych rodinných príslušníkov a tohtoročný celkový počet migrantov bude pravdepodobne podobný.



Wilders v reakcii na uvedený rozhovor uviedol, že by bolo "rozumné" nechať vypočuť hlasy jedného milióna voličov PVV, lebo bez jeho strany nebude možný "tvrdý prístup k riešeniu azylovému problému". Zároveň však dodal, že jeho strana by najradšej bola súčasťou vládneho kabinetu.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)