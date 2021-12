V Holandsku už prevláda variant omikron

Amsterdam 28. decembra (TASR) - Variant omikron sa stal prevládajúcim koronavírusovým variantom v Holandsku. Oznámil to v utorok tamojší úrad verejného zdravotníctva



Napriek tomu, že najnovší denný prírastok prípadov infekcie koronavírusom klesol na približne 9200 z 11.500 ohlásených v pondelok, úrad očakáva, že vysokonákazlivý omikron povedie k ďalšiemu šíreniu infekcie v nasledujúcom období. "To zároveň zvýši počet hospitalizácií," uvádza úrad.



S cieľom spomaliť šírenie omikronu zaviedlo Holandsko pred desiatimi dňami lockdown, ktorý má trvať až do 14. januára. Zatvorené sú všetky obchody okrem tých, ktoré predávajú tovar dennej spotreby, reštaurácie, bary, kiná či múzeá. Úrad verejného zdravotníctva očakáva, že výsledky lockdownu by mali byť viditeľné až začiatkom januára.



V Holandsku dostalo tri dávky vakcíny už viac než 20 percent obyvateľov, uvádza agentúra AFP.