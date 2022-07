V Holandsku v súvislosti s vraždou novinára zadržali ďalších mužov

Haag 5. júla (TASR) - Holandská polícia zadržala v súvislosti s vraždou známeho reportéra a investigatívneho novinára Petera R. de Vriesa ďalších dvoch podozrivých mužov, oznámila v utorok miestna prokuratúra. Podľa agentúry AFP je tak v spojitosti s prípadom vo väzbe už päť osôb.



Najnovšie zatknutými sú 27-ročný muž, ktorého zadržali na karibskom ostrove Curacao patriacom Holandsku a 26-ročný muž, ktorého zatkli v Španielsku. Obaja sú Holanďania.



Prokuratúra informovala, že muž zaistený na ostrove Curacao bude "čoskoro prevezený do pevninského Holandska", zatiaľ čo prípade muža zadržaného v Španielsku, požiadali holandské úrady Madrid o jeho vydanie. To by podľa prokuratúry "mohli trvať niekoľko týždňov".



De Vriesa postrelili vlani 6. júla, a to z bezprostrednej blízkosti na ulici v centre Amsterdamu. Novinár zomrel o deväť dní neskôr na následky zranení. Jeho smrť vyvolala v Holandsku šok a smútok; tisíce ľudí stáli v rade, aby mu vzdali poslednú poctu v amsterdamskom divadle.



Prokuratúra neposkytla ďalšie informácie o dvoch najnovšie zadržaných, niektoré holandské médiá však informovali, že ide o mužov, ktorí útok na 64-ročného novinára natočili, uvádza AFP.



V pondelok zadržala holandská polícia v poradí tretieho muža podozrivého zo zorganizovania vraždy novinára. Ide o 27-ročného Poliaka, ktorý už bol v tom čase vo väzbe v súvislosti s prípadom inej vraždy vykonanej vlani v októbri.



Pre vykonávateľov vraždy, 22-ročného Holanďana a 36-ročného Poliaka, žiada prokuratúra doživotie. Proces s nimi sa začal v júni, pričom vynesenie rozsudkov sa očakáva 14. júla. Obaja účasť na vražde popierajú a na súde odmietli vypovedať.



Podľa prokuratúry boli títo dvaja podozriví zatknutí vlani necelú hodinu po streľbe v centre Amsterdamu. V aute, zastavenom na diaľnici neďaleko Haagu, bola aj zbraň, ktorou bol De Vries zastrelený. V aute sa nachádzal aj mobilný telefón, ktorý podľa prokuratúry obsahoval správy súvisiace s jeho vraždou.



Motív útoku na novinára nie je známy. Existujú však náznaky, že súvisí s tým, že bol dôverníkom kľúčového svedka vo veľkom drogovom prípade.