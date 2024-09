V Holandsku vyšetrujú útok nožom. Nevylučujú žiaden motív

Amsterdam 20. septembra (TASR) - Holandská polícia v piatok oznámila, že vyšetruje štvrtkový útok nožom v prístavnom meste Rotterdam, ktorý si vyžiadal jednu obeť na živote, pričom zatiaľ nevylučuje žiaden motív. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Okolnosti útoku sú stále nejasné," uvádza sa v oznámení. Hovorkyňa okresnej polície v Rotterdame v súvislosti s možným motívom spresnila, že polícia zatiaľ nič nevylučuje.



Podľa hovorkyne polícia útočníka už poznala. Nepriblížila však, v akej súvislosti s ním prišla do kontaktu.



Útočník ozbrojený nožom dobodal vo štvrtok večer na smrť 32-ročného muža z Rotterdamu. Pri útoku utrpel zranenia aj 33-ročný občan Švajčiarska. Polícia podozrivého zadržala. Pri útoku však aj on utrpel vážne zranenia a previezli ho do nemocnice.



Podľa holandskej verejnoprávnej stanice NOS svedkovia tvrdia, že páchateľ bezhlavo útočil na okoloidúcich ľudí a kričal "Alláhu akbar" (Boh je najväčší).