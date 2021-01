V Holandsku zadržali medzinárodne hľadaného ázijskeho narkobaróna

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP

Amsterdam 24. januára (TASR) - Holandská polícia zatkla bossa najväčšieho ázijského drogového kartelu, ktorý bol jedným z najhľadanejších zločincov na svete. Kanaďana pôvodom z Číny, 57-ročného Tse Chi Lopa, zatkli v piatok na letisku v Amsterdame na žiadosť austrálskej polície, ktorá aktivity jeho kartelu vyšetrovala.Austrália zatknutie Tse Chi Lopa potvrdila, pričom žiada Holandsko o jeho vydanie, informujú agentúry AFP a Reuters.Pre rozsah jeho činnosti Tse Chi Lopa prirovnávajú k obávanému mexickému narkobarónovi Joaquínovi "" Guzmánovi či ku kolumbijskému "" Pablovi Escobarovi.Podľa Úradu OSN proti drogám a zločinu (UNODC) je Tse Chi Lop pravdepodobne šéfom ázijského megakartelu známeho ako Sam Gor, ktorý je významným celosvetovým producentom a distribútorom metamfetamínu. Kartel pravdepodobne prepiera peniaze z obchodovania s drogami prostredníctvom podnikov v juhovýchodnej Ázii, ako napríklad kasín či hotelov.Austrálska polícia uviedla, že k piatkovému zatknutiu Tse Chi Lopa došlo v nadväznosti na operáciu z rokov 2012-2013, v rámci ktorej zaistili 27 osôb prepojených s týmto drogovým kartelom pôsobiacim v piatich krajinách sveta. Zadržaných následne obvinili z dovozu "" heroínu a metamfetamínu do Austrálie." uviedla austrálska polícia.Kartel Sam Gor kontroluje v Ázii obchod s drogami v hodnote 70 miliárd dolárov (57,5 miliardy eur), uvádza Reuters s odvolaním sa na zistenia austrálskej polície. Podľa zistení je tiež zodpovedný za 70 percent drog, ktoré prichádzajú do Austrálie, uvádza BBC.Tse Chi Lop, ktorý žil dlho v kanadskom Toronte, sa v posledných rokoch presúval najmä medzi Macaom, Hongkongom a Taiwanom. Odkiaľ priletel v piatok do Amsterdamu, nebolo bezprostredne známe.