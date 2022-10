V Holandsku zadržali muža podozrivého z predaja mikročipov Rusku

Haag 7. októbra (TASR) - Holandské úrady zadržali 55-ročného muža, ktorý podľa vyšetrovateľov predával ruským spoločnostiam mikročipy použiteľné na vojenské účely. V piatok to oznámil Holandský úrad pre vyšetrovanie finančných podvodov (FIOD), informuje agentúra AFP.



Zadržaný muž konal v rozpore so sankciami uvalenými na Moskvu západnými krajinami v súvislosti s inváziou na Ukrajinu.



Podozrivý má podľa hovorcu FIOD dvojité holandské a ruské občianstvo. Polícia ho zadržala 27. septembra vo východnej časti Holandska po tom, čo sa na finančnú políciu obrátila jedna z bánk.



Mužove súkromné a podnikateľské bankové účty boli v rámci vyšetrovania zablokované a zásoby elektronického tovaru skonfiškované. Vo väzbe je od 30. septembra.



FIOD vo vyhlásení uvádza, že mikročipy, ktoré muž predával do Ruska, "môžu byť použité aj na výrobu zbraní". "Je známe, že ruský zbrojný priemysel v súčasnosti zápasí s vážnym nedostatkom týchto mikročipov," dodáva úrad.



Na vyšetrovaní sa podieľali aj Európsky policajný úrad (Europol) a holandská colná správa.



Európska únia prijala voči Rusku už ôsmy balík sankcií. Cieľom vývozných obmedzení je obmedziť prístup Ruska k vojenským, priemyselným a technologickým položkám. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová uviedla, že ich cieľom je "zbaviť kremeľský vojenský komplex kľúčových technológií".