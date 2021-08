Holandská polícia zadržala osoby podozrivé z pašovania drog

Brusel/Amsterdam 4.augusta (TASR) - Holandská vojenská polícia zatkla šiestich mužov a jednu ženu, ktorí sú podozriví z pašovania drog a prania špinavých peňazí cez amsterdamské letisko Schiphol. Uviedol to v stredu spravodajský server DutchNews.nl.



Všetky zadržané osoby pracovali pre spoločnosť so sídlom na letisku Schiphol a mali pracovné odznaky povoľujúce vstup do priestorov letiska.



Podozrivých polícia sledovala niekoľko týždňov, odpočúvala im telefóny a dekódovala šifrovanú komunikáciu.



Výsledkom tejto operácie bolo zhabanie 321 kilogramov kokaínu z Ekvádoru na amsterdamskom letisku v máji. Tovar mal hodnotu na čiernom trhu približne 16 miliónov eur.



Vyšetrovanie nakoniec vyústilo k získaniu povolení pre policajné prehliadky domov u celkovo 13 podozrivých. Počas policajnej razie sa podarilo objaviť luxusný tovar, autá so skrytými priehradkami na prevoz tovaru a počítače. Tie teraz skúmajú odborníci.



spravodajca TASR Jaromír Novak