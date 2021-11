V Holandsku zatkli tri ženy pre obchodovanie s falošnými covidpasmi

Brusel 5. novembra (TASR) - Tri ženy boli zatknuté v Holandsku v súvislosti s obchodovaním s falošnými QR kódmi používanými pri covidpasoch. Uviedol to v piatok spravodajský server DutchNews.nl s odvolaním sa na údaje amsterdamskej polície.



Dve ženy vo veku 30 a 31 rokov boli začiatkom tohto týždňa zatknuté v ambulancii nemenovaného rodinného lekára v Amsterdame a tretia žena vo veku 51 rokov, ktorá tam tiež pracovala, bola zatknutá vo štvrtok.



Zadržané ženy mali požadovať platby vo výške 500 až 1000 eur za to, že záujemcov zaregistrujú v národnom zdravotnom systéme ako zaočkovaných, aj keď očkovaní neboli.



"QR kódy, ktoré si tak mohli ľudia vygenerovať, boli pravé, no oni očkovaní neboli," uviedol hovorca amsterdamskej polície. Vyšetrovatelia predpokladajú, že tri zadržané ženy pomohli desiatkam ľudí získať QR kódy, na ktoré nemali nárok. Polícia nevylúčila ďalšie zatknutia.



Minulý mesiac bol zatknutý 20-ročný muž z obce Alphen aan den Rijn a niekoľko zamestnancov miestnych zdravotníckych úradov bolo prepustených pre podozrenie z falšovania očkovacích kódov.



Holandská verejnoprávna televízia NOS v tejto súvislosti uviedla, že covidpasy sú nelegálne zdieľané prostredníctvom aplikácií, ako je Telegram. Doteraz bolo zablokovaných najmenej 23 kódov, ktoré toto zdieľanie uľahčovali. Hovorca holandského ministerstva zdravotníctva pre NOS uviedol, že mnohé z kódov pochádzajú z krajín mimo EÚ a nie je ich možné zablokovať prostredníctvom holandského systému.



Od soboty (6.11) budú covidpasy s QR kódmi povinne vyžadované už aj v múzeách či na terasách kaviarní, čo patrí k širšiemu úsiliu vlády obmedziť šírenia pandémie koronavírusu.



Holandské ministerstvo zdravotníctva na podvody s aplikáciami používanými v boji proti pandémii upozornilo už v októbri, keď začalo vyšetrovať spôsob, akým sa počítačovým zločincom podarilo vytvoriť platný kód pre aplikáciu CoronaCheck v mene Adolfa Hitlera, ktorého dátum narodenia bol uvedený 1. január 1900. Falošný kód aj napriek tomuto menu a dátumu po jeho naskenovaní umožnil potvrdiť negatívny výsledok testovania požadovaný pri vstupe do krajiny.