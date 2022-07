V Holandsku zatkli už šiesteho podozrivého v prípade vraždy De Vriesa

Haag 27. júla (TASR) - Holandská polícia zadržala v súvislosti s vraždou známeho reportéra a investigatívneho novinára Petera R. de Vriesa ďalšiu, v poradí už šiestu podozrivú osobu. K zatknutiu 27-ročného muža došlo v noci na stredu v meste Helmond na juhu Holandska. Oznámila to v stredu holandská prokuratúra, z ktorej vyhlásenia citovala agentúra AP.



Zadržaný muž, ktorého totožnosť v súlade s holandskými predpismi nezverejnili, je podozrivý z účasti v zločineckej organizácii, ktorá bola platená na to, aby vykonávala násilné útoky. Prokuratúra však uviedla, že je podozrivý len z "nepriamej" účasti na vražde, približuje agentúra Reuters.



De Vriesa postrelili vlani 6. júla, a to z bezprostrednej blízkosti na ulici v centre Amsterdamu. Novinár (64) o deväť dní neskôr na následky zranení zomrel. Jeho smrť vyvolala v Holandsku šok a smútok; tisíce ľudí stáli v rade, aby mu vzdali poslednú poctu v amsterdamskom divadle.



Pre vykonávateľov vraždy, 22-ročného Holanďana a 36-ročného Poliaka, žiada prokuratúra doživotie. Proces s nimi sa začal v júni. Obaja účasť na vražde popierajú.



Podľa prokuratúry boli títo dvaja podozriví zatknutí vlani necelú hodinu po streľbe v centre Amsterdamu. V ich aute, zastavenom na diaľnici neďaleko Haagu, bola aj zbraň, ktorou bol De Vries zastrelený. Nachádzal sa v ňom aj mobilný telefón, ktorý podľa prokuratúry obsahoval správy súvisiace s vraždou novinára.



Vynesenie rozsudkov nad touto dvojicou nedávno súd odložil z dôvodu, že sa v prípade objavili nové dôkazy vrátane zatknutia ďalších podozrivých. Prokuratúra zatiaľ zároveň verejne neidentifikovala osobu, ktorá si mala vraždu objednať.



Všetkých šesť podozrivých je aktuálne vo väzbe.



Motív útoku na novinára nie je známy. Podľa existujúcich náznakov však súvisí s tým, že bol dôverníkom kľúčového svedka vo veľkom drogovom prípade.