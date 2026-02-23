< sekcia Zahraničie
V Holandsku zložila prísahu nová vláda pod vedením premiéra R. Jettena
Jettena (38) a jeho ministrov inauguroval holandský kráľ Viliam Alexander v Oranžovej sieni kráľovského paláca na okraji Haagu, stalo sa tak 117 dní po voľbách.
Autor TASR
Haag 23. februára (TASR) - Nová holandská vláda pod vedením premiéra Roba Jettena, doposiaľ najmladšieho predsedu vlády v dejinách krajiny, zložila v pondelok prísahu a oficiálne sa ujala úradu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
Jettena (38) a jeho ministrov inauguroval holandský kráľ Viliam Alexander v Oranžovej sieni kráľovského paláca na okraji Haagu, stalo sa tak 117 dní po voľbách. Po tradičnej spoločnej fotografii členov nového kabinetu na schodoch paláca plánuje nová vláda začať prácu prvým zasadnutím už v pondelok popoludní.
Kráľ Viliam Alexander zaželal novej vláde veľa šťastia „v neistých časoch“.
Jettenova centristická proeurópska strana Demokrati 66 (D66), ktorá v októbri 2025 vyhrala parlamentné voľby, sa spojila s konzervatívnou Kresťanskodemokratickou výzvou (CDA) a pravicovou Ľudovou stranou za slobodu a demokraciu (VVD). Táto koalícia bude mať v 150člennej dolnej komore parlamentu len 66 kresiel.
VVD chcela pôvodne vytvoriť pravicovú koalíciu, ktorá by zahŕňala aj stranu Správna odpoveď 2021, známu ako Konzervatívni liberáli (JA21). Jettenova strana D66 bola proti takémuto zloženiu koalície a snažila sa o spoluprácu s ľavicovým blokom Zelenej ľavice (Groen Links) a Strany práce (PvdA) s čím však VVD nesúhlasila.
Strana D66 zvíťazila vo voľbách 29. októbra 2025 s tesným náskokom 30.000 hlasov pred krajne pravicovou protiimigračnou Stranou za slobodu (PVV) pod vedením Geerta Wildersa. Relevantné strany však ešte pred voľbami spoluprácu s PVV odmietli.
