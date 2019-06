Zverejnili mená osôb podozrivých zo zostrelenia boeingu nad Donbasom

Ako prví sa s nimi oboznámia príbuzní 298 usmrtených, potom bude nasledovať brífing pre médiá.

Haag/Moskva 19. júna (TASR) - Holandská televízia NPO zverejnila v utorok mená štvorice mužov, ktorí sa v júli 2014 mohli podieľať na zostrelení dopravného lietadla spoločnosti Malaysia Airlines nad východnou Ukrajinou. Informovala o tom v stredu rozhlasová stanica Echo Moskvy.



Tieto mená sa podľa Echa nachádzajú v správe o nových poznatkoch vo vyšetrovaní pádu lietadla Boeing 777 z júla 2014, ktorú v stredu zverejní Spoločný vyšetrovací tím (JIT) vedený Holanďanmi. Ako prví sa s nimi oboznámia príbuzní 298 usmrtených, potom bude nasledovať brífing pre médiá.



Echo Moskvy s odvolaním sa na holandskú televíznu stanicu NPO 2 uviedlo, že podľa vyšetrovateľov sú podozrivými osobami príslušníci ruskej armády Sergej Mučkajev, Sergej Dubinskij a Oleg Pulatov.



Mučkajev bol televíziou NPO 2 označený za veliteľa 53. protiletadlovej raketovej brigády z Kurska. Podľa investigatívnej skupiny Bellingcat tejto brigáde patril raketový systém BUK, ktorý údajne zostrelil malajzijský boeing.



Dubinskij je údajne v spise JIT označený za kľúčového organizátora presunu systému protivzdušnej obrany BUK do Donbasu.



Pulatov je podľa ruského denníka Novaja gazeta osobou, ktorá Buk "priamo sprevádzala".



Posledným z podozrivých je občan Ukrajiny Ivan Bezjazykov, ktorý je na Ukrajine podozrivý z vlastizrady - jeho meno figuruje v databáze portálu Mierotvorca (Myrotvorec), do ktorej jej autori zaraďujú "proruských propagandistov a nepriateľov Ukrajiny".



Boeing 777 smerujúci z holandského Amsterdamu do malajzijského Kuala Lumpuru zasiahla raketa ruského systému BUK 17. júla 2014, keď sa lietadlo pohybovalo nad územím východnej Ukrajiny, ovládanej proruskými separatistami, pripomenula tlačová agentúra AFP.



Holandsko a Austrália v máji 2018 informovali, že raketu vystrelila ruská armádna brigáda. Rusko dôrazne popiera účasť na zostrelení a namiesto toho obviňuje z tragédie Kyjev.