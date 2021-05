Hongkong 25. mája (TASR) - V Hongkongu budú zrejme musieť zlikvidovať milióny dávok vakcín proti novému koronavírusu, ktorým sa v najbližších mesiacoch skončí doba použiteľnosti. Miestne obyvateľstvo totiž nejaví dostatočne veľký záujem o očkovanie. Uviedol to v utorok hongkonský zdravotnícky predstaviteľ, ktorého citovala agentúra AFP.



Hongkong, osobitná administratívna oblasť Číny, je jedným z mála miest na svete, ktoré si zabezpečilo dostatok vakcín vrátane veľkej rezervy, aby mohlo zaočkovať proti covidu všetkých svojich obyvateľov.



Podľa AFP k malému záujmu o očkovanie prispieva relatívne nízky počet prípadov nákazy v meste s približne 7,5 miliónmi obyvateľov a tiež nedôvera k úradom, ktoré sa snažia potlačiť prejavy odporu voči miestnej pročínskej vláde.



Jeden z členov hongonskej vládnej komisie pre očkovanie Thomas Tsang v utorok varoval, že o tri mesiace sa skončí doba použiteľnosti prvej zásielky vakcíny od konzorcia Pfizer/BioNTech. Podľa neho nie je správne, že Hongkong skladuje veľké množstvá nepoužitých dávok vakcín, zatiaľ čo vo zvyšku sveta je ich väčšinou nedostatok. "Máme ich momentálne toľko, že to bude zrejme stačiť aj do konca roka," vyhlásil Tsang.



Hongkong zakúpil po 7,5 milióna dávok proticovidových vakcín od Pfizer/BioNTechu a čínskej firmy Sinovac. Hongkonské úrady pôvodne predobjednali aj 7,5 milióna dávok očkovacej látky od spoločnosti AstraZeneca. Objednávku však neskôr zrušili s tým, že ušetrené prostriedky použijú na budúci rok na nákup vakcín novej generácie.



V Hongkongu zatiaľ zaočkovali jednou dávkou niektorej zo schválených vakcín len približne 19 percent obyvateľstva, zatiaľ čo obe dávky dostalo 14 percent. S očkovaním váhajú dokonca aj miestni zdravotníci, z ktorých zatiaľ dostala vakcínu len zhruba jedna tretina.



Hongkonské úrady preto v utorok ohlásili výrazné rozšírenie očkovacieho programu aj na ďalšie skupiny obyvateľov, ktoré nemajú trvalý pobyt v Hongkongu. Zaočkovať sa budú môcť desaťtisíce ľudí z iných oblastí Číny s povolením cestovať do Hongkongu a tiež žiadatelia o udelenie štatútu utečenca.