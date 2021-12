V čínskej univerzite rozobrali sochu, pripomínala udalosti z roku 1989

Na snímke demontáž sochy s názvom Stĺp hanby, zobrazujúca 50 torz zvíjajúcich sa ľudských tiel, dánskeho sochára Jensa Galschiota, ktoré ako jedno z posledných pripomínalo v tejto autonómnej oblasti Číny krvavé potlačenie prodemokratických protestov v Pekingu v roku 1989. Sochu odstránili z areálu univerzity v Hongkongu (HKU) v noci na štvrtok 23. decembra 2021. Foto: TASR/AP

Hongkong 23. decembra (TASR) – Z areálu univerzity v Hongkongu (HKU) odstránili v noci na štvrtok umelecké dielo dánskeho sochára Jensa Galschiota, ktoré ako jedno z posledných pripomínalo v tejto autonómnej oblasti Číny krvavé potlačenie prodemokratických protestov v Pekingu v roku 1989. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters.S odstraňovaním osem metrov vysokej a dve tony vážiacej sochy s názvom Stĺp hanby, zobrazujúcej 50 torz zvíjajúcich sa ľudských tiel, sa začalo v stredu večer. Stavební robotníci ju demontovali pod ochranou príslušníkov bezpečnostných zložiek za plachtami a plastovými zábranami.Novinári sa k soche nemohli priblížiť a bolo im bránené vo nakrúcaní jej rozoberania. Časti sochy boli nakoniec uložené do pristaveného kontajnera.Zamestnanci univerzity neskôr okolo zábran rozmiestnili kvetináče s tzv. vianočnou ružou, obľúbenou vianočnou dekoráciou v Hongkongu.O odstránení sochy rozhodlo vedenie univerzity v októbri, čo vyvolalo pobúrenie aj v zahraničí. Galschiot, ktorý si sochu cení na približne 1,4 milióna dolárov, ponúkol, že ju odvezie späť do Dánska, trval však na tom, že jeho prítomnosť v Hongkongu je nevyhnutná, aby zložitá demontáž prebehla správne. Tiež žiadal záruky, že nebude stíhaný.Galschiot tvrdí, že predstavitelia HKU ho nikdy nekontaktovali a ani ho o akcii neinformovali. Umelec poslal svojim priaznivcom e-mail, v ktorom ich požiadal, abynapísal v maili. Zároveň pohrozil, že v prípade zničenia jeho diela bude univerzitu žalovať.HKU v reakcii uviedla, že nikto nezískal súhlas na vystavenie sochy v jej areáli, preto má právo kedykoľvek podniknúť. Socha bol podľa nej navyšea predstavovalaPo celé desaťročia bola osobitná administratívna oblasť Hongkong jediným miestom v Číne, kde sa tolerovalo pripomínanie si obetí udalostí z pekinského Námestia nebeského pokoja. Zmena nastala v roku 2019, keď miestne úrady po mesiacoch masových protestov proti rastúcemu vplyvu Pekingu začali proti kritikom postupovať čoraz tvrdšie.V júli 2020 nadobudol v Hongkongu účinnosť zákon, umožňujúci úradom rázne zakročiť proti všetkým aktivitám, o ktorých sa domnievajú, že ohrozujú bezpečnosť Číny. Viacerí vodcovia opozície boli odvtedy zatknutí alebo odišli do exilu. Úrady varovali, že spomienkové akcie pri príležitosti udalostí na Námestí nebeského pokoja môžu byť považované zaa účasť na nich potrestaná.