V Hongkongu je dva dni v karanténe 10.000 ľudí

Hongkong 23. januára (TASR) - Približne 10.000 obyvateľov jednej z najchudobnejších a najhustejšie obývaných štvrtí Hongkongu sa od sobotňajšieho rána ocitlo pre obavy zo šírenia nového koronavírusu na najmenej dva dni v karanténe. Uviedli to agentúry AFP a DPA.



Karanténa sa začala o 04.45 h miestneho času (21:45 h SEČ). Ľudia žijúci v približne 200 bytových domoch v štvrti Jordan majú zakázané opustiť svoje byty, kým všetci neabsolvujú testy na prítomnosť koronavírusu SARS-CoV-2. Na organizácii testovania sa podieľa okolo 3000 štátnych zamestnancov vrátane viac ako 1700 policajtov, hasičov a pracovníkov prisťahovaleckých úradov, informuje denník South China Morning Post.



Testovanie prebieha na 51 mobilných miestach. Miestna vláda zabezpečila pre obyvateľov počas karantény dodávky základných potravín, píše AFP.



Úrady pristúpili k tomuto opatreniu po tom, čo sa v štvrti Jordan v období od 1. do 20. januára zistilo 162 potvrdených prípadov nákazy v 56 bytových domoch.



Ide o prvý tzv. lockdown v Hongkongu od prepuknutia koronavírusovej pandémie pred viac ako rokom. V tejto autonómnej oblasti Číny, ktorá bola postihnutá medzi prvými, zaznamenali v piatok 61 nových prípadov nákazy, z toho bolo 55 dôsledkom lokálneho prenosu a osem sa zistilo v oblasti uzavretej v sobotu.



Po väčšinu minulého roka sa počet nakazených v Hongkongu udržiaval pod hranicou 10.000. Zaznamenali tam aj najmenej 170 úmrtí. Posledné dva mesiace zápasí mesto so štvrtou vlnou epidémie.