< sekcia Zahraničie
V Hongkongu našli bombu z druhej svetovej vojny
V piatok v noci preto evakuujú zhruba 6000 osôb z 18 obytných budov z oblasti Quarry Bay.
Autor TASR
Hongkong 19. septembra (TASR) - Orgány v Hongkongu plánujú v piatok v noci miestneho času evakuovať 6000 obyvateľov tohto mesta. Dôvodom je bomba z druhej svetovej vojny, ktorú objavili na stavenisku, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Vzhľadom na extrémne vysoké riziká spojené s demontážou a likvidáciou bomby musíme aktivovať plán núdzovej evakuácie,“ uviedol veliteľ okresného oddelenie hongkonskej polície Andy Chan.
Polícia je presvedčená, že táto 1,5 metra dlhá a približne 450 kilogramov vážiaca bomba je stále „plne funkčná“. Bombu objavili v piatok a obsahuje viac ako 226 kilogramov výbušniny. V prípade nesprávnej manipulácie by mohlo dôjsť k obrovským stratám na životoch, upozornila polícia.
V piatok v noci preto evakuujú zhruba 6000 osôb z 18 obytných budov z oblasti Quarry Bay. Práce na zneškodnení bomby začnú v sobotu v skorých ranných hodinách miestneho času, pričom by mali trvať približne 12 hodín, objasnila polícia.
AFP pripomína, že toto mesto počas druhej svetovej vojny zažilo prudké boje medzi japonskými a spojeneckými silami a turisti či stavební robotníci na tomto území ešte aj dlhé roky po skončení vojny občas objavia nevybuchnuté bomby.
Bombu objavili v jednej z mestských štvrtí Hongkongu aj v máji 2018, pričom orgány vtedy evakuovali 1200 obyvateľov a jej zneškodnenie trvalo zhruba 20 hodín.
Nevybuchnutá bomba, ktorú objavili v piatok, je podľa polície rovnakého typu ako tá, ktorú našli v roku 2018.
„Vzhľadom na extrémne vysoké riziká spojené s demontážou a likvidáciou bomby musíme aktivovať plán núdzovej evakuácie,“ uviedol veliteľ okresného oddelenie hongkonskej polície Andy Chan.
Polícia je presvedčená, že táto 1,5 metra dlhá a približne 450 kilogramov vážiaca bomba je stále „plne funkčná“. Bombu objavili v piatok a obsahuje viac ako 226 kilogramov výbušniny. V prípade nesprávnej manipulácie by mohlo dôjsť k obrovským stratám na životoch, upozornila polícia.
V piatok v noci preto evakuujú zhruba 6000 osôb z 18 obytných budov z oblasti Quarry Bay. Práce na zneškodnení bomby začnú v sobotu v skorých ranných hodinách miestneho času, pričom by mali trvať približne 12 hodín, objasnila polícia.
AFP pripomína, že toto mesto počas druhej svetovej vojny zažilo prudké boje medzi japonskými a spojeneckými silami a turisti či stavební robotníci na tomto území ešte aj dlhé roky po skončení vojny občas objavia nevybuchnuté bomby.
Bombu objavili v jednej z mestských štvrtí Hongkongu aj v máji 2018, pričom orgány vtedy evakuovali 1200 obyvateľov a jej zneškodnenie trvalo zhruba 20 hodín.
Nevybuchnutá bomba, ktorú objavili v piatok, je podľa polície rovnakého typu ako tá, ktorú našli v roku 2018.