V Hongkongu obvinili aktivistov z účasti na zakázanej udalosti

Hongkong 6. augusta (TASR) - V Hongkongu obvinili vo štvrtok 25 aktivistov z účasti na zakázanej spomienkovej udalosti, ktorou si v júni pripomínala 31. výročie zákroku čínskych bezpečnostných zložiek proti prodemokratickým demonštrantom na pekinskom Námestí nebeského pokoja (Tchien-an-men). Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Medzi obvinenými sa nachádza aj známy aktivista Joshua Wong, mediálny magnát Jimmy Lai a lídri Aliancie na podporu vlasteneckých demokratických hnutí v Číne (Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements of China). Všetkých obvinili z "vedomej účasti na neoprávnenom zhromaždení".



Trinásť z nich už predtým čelilo obvineniam z podnecovania ľudí, aby sa spomienkovej udalosti zúčastnili.



Spomienková udalosť na pripomenutie masakru každoročne prilákala viac ako 100.000 návštevníkov a Hongkong je jediné miesto na území Číny, kde je táto udalosť povolená. Tento rok bola v dôsledku prebiehajúcej koronavírusovej pandémie zrušená.



Joshua Wong, ktorý je kľúčovou postavou protivládnych protestov, na svojom Facebooku napísal: "Je zrejmé, že režim plánuje ďalší zásah proti hongkonským aktivistom. Keďže naše hlasy budú možno čoskoro umlčané, dúfame, že svet bude aj naďalej pokračovať v boji za slobodu a ľudské práva Hongkongu."



Všetkých 25 obvinených sa má pred súd dostaviť 15. septembra.