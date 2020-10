V Hongkongu obvinili mladého prodemokratického aktivistu Tonyho Čunga

Hongkong 29. októbra (TASR) - Známeho hongkonského prodemokratického aktivistu Tonyho Čunga (19) obvinili vo štvrtok z podpory "odtrhnutia" Hongkongu od Číny, prania špinavých peňazí a plánovania zverejniť "protištátne materiály". Informovala o tom agentúra AFP.



Momentálne mu hrozí trest odňatia slobody od desať rokov až doživotie. Tony Čung (po čínsky Čung Chan-lin) sa tak stal prvou verejnou osobou aktívnou v tamojšom politickom dianí, ktorá bude stíhaná na základe nového čínskeho zákona o národnej bezpečnosti v Hongkongu. Ten umožňuje prísne trestanie osôb na základe vágne formulovaných obvinení zo separatizmu, terorizmu a spolupráce so zahraničnou mocnosťou.



Podľa informácií AFP súd odmietol jeho prepustenie na kauciu a obžalovaný aktivista sa tak v súčasnosti nachádza vo väzbe. Termín ďalšieho súdneho vypočúvania je naplánovaný na 7. januára.



Čunga spolu s ďalšími dvoma aktivistami vo veku 16 a 17 rokov zadržala v utorok polícia predtým, ako sa pokúsil požiadať o azyl v USA na miestnom americkom konzuláte. Všetci traja boli členmi dnes už rozpusteného študentského prodemokratického hnutia Studentlocalism, ktoré hlásalo potrebu nezávislosti Hongkongu od Číny.



Hongkonská pobočka tejto skupiny sa rozpadla krátko predtým, ako koncom júna Čína uviedla do platnosti zákon o národnej bezpečnosti, ktorý bol reakciou na veľké vlaňajšie protesty za demokraciu v Hongkongu, často sprevádzané násilím. Medzinárodné bunky organizácie by však mali naďalej fungovať.



Čung bol spolu s ďalšími tromi členmi po prvý raz zatknutý v júli, a to vtedy novovytvorenou policajnou jednotkou národnej bezpečnosti. Zadržali ich za podozrenie z podporovania hongkonského separatizmu prostredníctvom príspevkov na sociálnych sieťach.