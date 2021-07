V Hongkongu odsúdili muža podľa zákona o národnej bezpečnosti

Hongkong 27. júla (TASR) - Súd v Hongkongu odsúdil v utorok muža za terorizmus a podnecovanie k odtrhnutiu tejto osobitnej administratívnej oblasti od Číny. Išlo o prvý súdny proces týkajúci sa nového zákona o národnej bezpečnosti, ktorý Čína zaviedla v Hongkongu za účelom potlačiť tamojší odpor proti vláde v Pekingu. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.



Dvadsaťštyriročného bývalého čašníka uznal za vinného z oboch trestných činov senát pozostávajúci z troch sudcov. Tí rozhodli, že vlajka s obľúbeným protestným heslom, ktorou mladík menom Tchang Sing-ťie (v anglickom prepise Tong Ying-kit) mával, "mohla podnecovať ostatných ľudí k páchaniu separatistických činov", a preto je protizákonná.



Mužovi stanovia výšku trestu v neskorší dátum a hrozí mu až doživotné väzenie.



Verdikt je novým predelom v meniacom sa súdnictve svetovej finančnej metropoly a potvrdzuje, že určité politické heslá sú teraz v Hongkongu zakázané.



Mladíka odsúdili za terorizmus a podnecovanie k separatizmu za to, že počas zhromaždenia vlani 1. júla vrazil motocyklom do troch policajtov a mával pritom protestnou zástavou s heslom. Stalo sa to deň po tom, čo bol schválený zákon o národnej bezpečnosti.



Na zástave sa nachádzalo heslo "Osloboďte Hongkong, revolúcia našich čias". Toto heslo bolo vidieť všade na obrovských a často násilných prodemokratických protestoch, ktoré zmietali mestom pred dvoma rokmi.



Pätnásťdňový súdny proces prebiehal bez poroty – čo bol výrazný odklon od bežnej tradície v justícii Hongkongu – a rozhodovali len traja sudcovia vybratí priamo líderkou mesta na to, aby riešili zločiny proti národnej bezpečnosti.



Trojica sudcov v písomnom vyhlásení uviedla, že bola naplnená skutková podstata trestného činu terorizmu, pretože muž "nárazom do policajtov motocyklom "vážne ohrozil bezpečnosť verejnosti".



Verdikt prokurátorom a obhajcom naznačuje, ako hongkonské súdnictvo plánuje interpretovať všeobecne formulovaný pekinský zákon o národnej bezpečnosti a či sa súdy poloautonómneho mesta budú podobať súdom v autoritárskej pevninskej Číne.



Na základe tohto zákona bolo obvinených vyše 60 ľudí vrátane niektorých najznámejších hongkonských prodemokratických aktivistov, ako je napríklad Jimmy Lai, majiteľ už zatvoreného denníka Apple Daily.



Väčšina z týchto obvinených sa nachádza vo väzbe, kde čakajú na súdny proces.



Čína tvrdí, že zákon o národnej bezpečnosti bol potrebný, aby obnovil stabilitu po protestoch z roku 2019. Avšak demokratickí aktivisti a mnohé západné krajiny tvrdia, že táto právna norma premieňa Hongkong na obraz autoritárskej Číny.