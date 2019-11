V Hongkongu pokračujú zrážky medzi políciou a študentmi

Hongkong 14. novembra (TASR) - Dopravné obmedzenia a zrážky medzi študentmi a políciou pokračovali v Hongkongu aj vo štvrtok. Úrady zároveň oznámili uzavretie škôl až do konca tohto týždňa, informovali agentúry AP a Reuters.



Demonštranti zablokovali niektoré z hlavných cestných komunikácii v meste, nepremávajú ani niektoré linky metra. Dopravné obmedzenia ovplyvnili tisíce obyvateľov Hongkongu, ktorý už od pondelka sužuje najnovšia vlna protestov.



Čínsky denník Global Times vo štvrtok na Twitteri pôvodne s odvolaním sa na nemenované zdroje oznámil, že hongkonská vláda by počas víkendu mohla vyhlásiť zákaz vychádzania. Tento tvít bol však asi po pol hodine vymazaný. Editor novín Chu Si-ťin to podľa agentúry AFP zdôvodnil tým, že uvedená informácia nebola dostatočne zazdrojovaná.



Hongkonská polícia medzičasom potvrdila smrť muža, ktorého telo sa našlo v stredu večer v oblasti Nové teritóriá. Informoval o tom server Hong Kong Free Press. Polícia sa domnieva, že muž spadol z výškovej budovy. Príčinu jeho smrti úrady vyšetrujú.



Príslušné úrady vo štvrtok oznámili, že všetky školy v Hongkongu zostanú počas týždňa z bezpečnostných dôvodov zatvorené. Niekoľko univerzít takisto oznámilo, že do konca roka rušia vyučovanie.



Tisícky študentov sa podľa agentúry Reuters v noci na štvrtok zabarikádovali v areáloch niekoľkých univerzít a pripravovali sa na zrážky s policajnými ťažkoodencami, ktorí sa zhromaždili v okolí.



Areály vysokých škôl začali opúšťať čínski študenti. "Už to naozaj nie je bezpečné a nemyslím si, že sa to zlepší," cituje Reuters jedného zo študentov.



Obavy študentov posilnilo video, na ktorom demonštranti bijú študenta pochádzajúceho z pevninskej Číny. Študenti podľa Reuters potvrdili, že diskriminácia študentov z pevninskej Číny narastá. V Hongkongu žilo pred vypuknutím protestov približne 12.000 študentov z pevninskej Číny.



Masové protesty v Hongkongu sa začali 9. júna. Demonštranti pôvodne žiadali, aby vláda stiahla sporný návrh zákona, ktorý by umožnil osoby podozrivé zo spáchania trestného činu vydávať do pevninskej Číny. Teraz sa protesty týkajú najmä zasahovania Číny do osobitného, autonómneho štatútu Hongkongu, ktorý sa riadi heslom "jedna krajina, dva systémy".