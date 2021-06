V Hongkongu sa prvýkrát nekonala spomienka na obete masakry

Hongkong 4. júna (TASR) - Viktóriin park v Hongkongu, v ktorom sa každoročne konalo spomienkové zhromaždenie na počesť obetí krvavého potlačenia protestov na námestí Nebeského pokoja v Pekingu v roku 1989, bol po prvýkrát za 32 rokov prázdny. Polícia park ohradila bariérami a vyzvala verejnosť, aby sa mu vyhýbala. Po prvýkrát od roku 1989 sa tak o 20.00 h miesteho času (14.00 h SELČ) nekonal tradičný pochod so sviečkami, uviedla agentúra AFP.



Napriek tomu si mnoho obyvateľov Hongkongu našlo aj tentoraz iné spôsoby, ako si pripomenúť udalosti spred 32 rokov. Podľa reportérov AFP niektorí v čase, keď sa zvykli zapaľovať sviečky, svietili svojimi mobilnými telefónonmi, iní si výročie masakry pripomenuli v hongkonských kostoloch.



V piatok bolo do pohotovosti uvedených asi 7000 policajtov. Úrady varovali, že budú uplatňovať prístup nulovej tolerancie. Štyria policajti v civile ráno zadržali dvoch mužov pre podozrenie z propagácie nezákonného zhromaždenia prostredníctvom príspevkov na sociálnych sieťach.



Hongkonská polícia koncom mája už druhý rok po sebe konanie spomienkového zhromaždenia zakázala. Vlani sa však aj napriek zákazu vo Viktóriinom parku zišli tisíce ľudí, ktorí si demonštráciou so sviečkami a minútou ticha pripomenuli obete demonštrácii z roku 1989.



Ako dôvod zrušenia spomienkového zhromaždenia čínske úrady už druhý rok uviedli pandémiu koronavírusu. Za minuloročnú účasť na pietnej udalosti polícia zatkla viac ako 20 prominentných prodemokratických aktivistov, pričom niekoľko z nich bolo aj odsúdených.