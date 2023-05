V Hongkongu sa začal proces v prípade demonštrantov v parlamente

Hongkong 29. mája (TASR) - Na súde v Hongkongu sa v pondelok začal súdny proces s 13 osobami v súvislosti s preniknutím protivládnych demonštrantov do budovy miestneho parlamentu 1. júla 2019. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Stovky demonštrantov na budove rozbili okná a otvorili kovové okenice. Steny rokovacej sály posprejovali grafitmi a prodemokratickými heslami. Za tento trestný čin hrozí pre 13 obžalovaných väzenie až na desať rokov. Sedem z nich na súde vinu priznalo a prokuratúra preto ďalšie obvinenia voči nim stiahla.



"Nikdy som neoľutovala svoj boj za slobodu, spravodlivosť a demokraciu... naďalej budem myslieť slobodne, aj keď budem vo väzení," uviedla na sociálnej sieti jedna z obvinených, ktorá priznala vinu v prípade výtržníctva.



Šestica, ktorá nepriznala vinu, čelí obvineniam aj z nezákonného vstupu do budovy parlamentu a zo "zločinného konania spôsobujúceho škody". Za to jej hrozí až doživotie. Očakáva sa, že súdny proces bude trvať 44 dní.



Peking v roku 2020 zaviedol v Hongkongu prísny zákon o národnej bezpečnosti v reakcii na masové protivládne protesty v roku 2019. V spojitosti s protestmi zadržali viac ako 10.000 ľudí a stíhaných bolo takmer 2900 ľudí.