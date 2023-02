V Hongkongu sa začal súdny proces s prodemokratickými aktivistami

Hongkong 6. februára (TASR) - V Hongkongu sa v pondelok začal najväčší súdny proces týkajúci sa národnej bezpečnosti, v ktorom je 47 prodemokratických predstaviteľov obžalovaných z pokusu o zvrhnutie miestnej vlády. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Obžalovaným hrozí až doživotie v prípade usvedčenia zo "sprisahania s cieľom spáchať podvratnú činnosť" za účasť na neoficiálnych primárnych voľbách.



Skupina obžalovaných odráža širokú škálu hongkonskej opozície. Tvoria ju demokraticky zvolení poslanci a členovia okresných rád, odborári, akademici a ľudia s rôznymi politickými postojmi od umiernených reformátorov až po radikálnych miestnych aktivistov vo veku od 24 po 66 rokov.



Jedným z nich je 26-ročný Joshua Wong, ktorý sa preslávil ako líder študentských protestov a už vyše desať rokov je Pekingu "tŕňom v oku". Wong je vo väzení za účasť na rôznych demonštráciách vrátane obrovských a často násilných zhromaždení za demokraciu v roku 2019.



Ďalším je 58-ročný univerzitný profesor práva Benny Tai, ktorý bol väznený za pomoc pri organizovaní pokojných demokratických protestov v roku 2014. Ako zástanca nenásilia sa zapojil do občianskej neposlušnosti a úrady ho považujú za strojcu primárnych volieb, ktoré vyvolali tento prípad. Z väzby bol prepustený na kauciu.



Prokuratúra ho vo svojej úvodnej reči obžalovala z "vytvorenia systému" s cieľom spojiť nesúrodé hongkonské demokratické skupiny do jednej koalície, ktorá by v primárnych voľbách mohla po prvýkrát získať väčšinu.



V polovici predvolebnej kampane bol v tomto čínskom meste so špeciálnou administratívou zavedený nový bezpečnostný zákon a primárne voľby boli označené za nezákonný pokus o zvrhnutie miestnej vlády.