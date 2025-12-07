< sekcia Zahraničie
V Hongkongu sa začali voľby do legislatívnej rady
Hongkonský líder John Lee v nedeľu opätovne vyzval verejnosť, aby prišla k urnám.
Autor TASR
Hongkong 7. decembra (TASR) - V Hongkongu sa v nedeľu začali voľby do tamojšej legislatívnej rady (parlamentu). Snahy vlády zvýšiť volebnú účasť zatienil koncom novembra veľký požiar, ktorý zachvátil bytové domy na severe mesta a pripravil o život najmenej 159 ľudí. Po požiari bola predvolebná kampaň pozastavená, informovala agentúra AFP.
Čína v roku 2021 po obrovských a niekedy násilných prodemokratických protestoch v meste reformovala volebný systém. Prvé voľby podľa týchto pravidiel zaznamenali rekordne nízku volebnú účasť – len okolo 30 percent. V nedeľu tesne pred poludním miestneho času dosiahla volebná účasť 10,33 percenta, v porovnaní s predchádzajúcimi voľbami, keď do tejto hodiny hlasovalo 9,35 percenta voličov.
Hongkonský líder John Lee v nedeľu opätovne vyzval verejnosť, aby prišla k urnám. „Váš hlas predstavuje hlas za reformy a za ochranu tých, ktorých postihla katastrofa,“ povedal novinárom po odovzdaní svojho hlasu.
V súvislosti s tragickým požiarom vláda na prvom zasadnutí plánuje novej legislatívnej rady predložiť návrh zákona o pomoci pri obnove po požiari. Úrady zároveň oznámili zriadenie „nezávislej komisie“ vedené sudcami, ktorá má vyšetrovať požiar, ktorý zničil sedem bytových blokov počas rekonštrukcie.
Do stredy polícia zadržala 15 ľudí z rôznych stavebných firiem pre podozrenie z nedbanlivého usmrtenia a najmenej troch ďalších pre podnecovanie k vzbure.
Predchádzajúce voľby do zákonodarného zhromaždenia sa vyznačovali búrlivými stretmi medzi prodemokratickými a pročínskymi kandidátmi, pričom prodemokratickí kandidáti vo voľbách často získavali až 60 percent hlasov. V roku 2020 však Peking zaviedol zákon o národnej bezpečnosti a v roku 2021 reformoval volebné pravidlá tak, aby do úradu mohli byť volení iba „vlastenci“ a znížil aj počet priamo volených poslancov. Niektorí prodemokratickí zákonodarcovia boli uväznení, iní rezignovali alebo odišli do exilu.
V týchto voľbách na kandidátnych listinách opäť absentujú dve najväčšie prodemokratické strany: Občianska strana, ktorá zanikla v roku 2023, a Demokratická strana, ktorá postupne ukončuje činnosť.
