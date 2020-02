V Hongkongu štrajkujú za uzavretie hranice s Čínou tisíce zdravotníkov

Hongkong 5. februára (TASR) - Tisíce hongkonských zdravotníkov sa v stredu zapojili do štrajku, ktorým si chcú vynútiť úplné uzavretie hraníc so zvyškom Číny. Zastavenie cezhraničného pohybu osôb má podľa lekárov zabrániť ďalšiemu šíreniu nového koronavírusu, píše agentúra AP.



Podľa hongkonského zdravotníckeho úradu, ktorý dohliada na činnosť nemocníc, neprišlo v stredu do práce 4600 zamestnancov, a to najmä zdravotných sestier.



Odborová organizácia združujúca zamestnancov nemocníc (HAEA), ktorá štrajk vyhlásila, však oznámila, že do práce nenastúpilo až 7000 pracovníkov.



Hongkonskí opoziční poslanci odsúdili aj plány Carrie Lamovej, správkyne tejto osobitnej administratívnej oblasti Číny, ktorá v stredu avizovala, že s platnosťou od soboty 8. februára budú musieť všetci ľudia prichádzajúci z pevninskej Číny zostať v 14-dňovej karanténe. Lepším opatrením by podľa poslancov bolo uzavrieť dve kontrolné stanovištia na pozemných hraniciach Hongkongu so zvyškom Číny, ktoré zostávajú stále otvorené.



Kritici sa totiž obávajú toho, že do Hongkongu príde viac ľudí z Číny s cieľom získať potrebnú zdravotnú starostlivosť, čo ešte viac zaťaží tamojšie zdravotnícke zariadenia.



Počet prípadov osôb nakazených novým koronavírusom sa v Hongkongu zvýšil už na minimálne 21. Najnovšie sa ním nakazili aj tri osoby, ktoré v poslednej dobe nenavštívili iné oblasti Číny a nie je preto známe, kde presne sa vírusom infikovali.