V Hongkongu zasiahla polícia voči demonštrantom

Hongkong 21. júla (TASR) - Poriadková polícia zasahovala v utorok v hongkonskej mestskej časti Jüan Lang proti zhromaždeniam pri príležitosti prvého výročia útoku podporovateľov vlády na demonštrantov, informovala agentúra AFP.



Príslušníci polície použili paprikový sprej na rozohnanie malých skupín demonštrantov a reportérov. Úrady počas noci zadržali a prehľadali stovky ľudí a polícia podľa svojich vyjadrení zatkla najmenej päť osôb a udelila 79 pokút v súvislosti s porušením pandemických opatrení. Policajti ľudí takisto varovali pred "nepovoleným zhromažďovaním sa".



Polícia dokonca prostredníctvom transparentu s nápisom oznámila, že dav ľudí porušuje nový zákon o národnej bezpečnosti v Hongkongu, ktorý Čína prijala minulý mesiac.



Dav ľudí na železničnej stanici v mestskej časti Jüan Lang napadol 21. júla 2019 demonštrantov, ktorí sa vracali zo zhromaždenia v meste. Najmenej 40 ľudí utrpelo zranenia.



Videozáznamy zachytávajúce útok sa rozšírili na sociálnych sieťach a viedli k obvineniam, že polícia zasiahla príliš pomaly a útočníkom povolila zhromaždiť sa a nerušene odísť.



Viac ako 9000 ľudí bolo zatknutých počas minuloročných protestov a približne 1500 bolo i oficiálne obvinených, pripomína AFP.



Masové demonštrácie sa začali v Hongkongu v júni 2019. Vyvolal ich návrh kontroverzného zákona o extradícii, ktorý by umožnil hongkonským úradom vydávať osoby podozrivé zo spáchania trestného činu orgánom v pevninskej Číne.



Neskôr boli protesty zamerané najmä voči zasahovaniu Číny do osobitného autonómneho štatútu Hongkongu, ktorý je založený na zásade "jedna krajina, dva systémy".



Zákon o národnej bezpečnosti podľa kritikov obmedzí slobody Hongkongu a je v rozpore s dohodou, ktorú Čína uzavrela s Britániou, keď v roku 1997 prevzala bývalú britskú kolóniu pod svoju správu. Hongkong sa vtedy stal autonómnym územím Číny a mal platiť princíp "jedna krajina, dva systémy". Mnohí sa obávajú, že zákon bude v Hongkongu použitý na potlačenie akéhokoľvek nesúhlasu so systémom.