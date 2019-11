V Hongkongu zatiaľ prišlo k urnám rekordných 42,26 percenta voličov

Hongkong 24. novembra (TASR) - K urnám v komunálnych voľbách v Hongkongu prišlo v nedeľu do 14.30 h miestneho času (07.30 h SEČ) viac ako 1,7 milióna oprávnených voličov, čím účasť dosiahla rekordných viac ako 42,26 percenta. Vyplýva to z údajov zverejnených vládou, informuje agentúra DPA.



Pred štyrmi rokmi v tomto čase prišlo voliť o desaťtisíce menej voličov.



Aj napriek tomu, že hlasovanie prebieha pokojne, podľa volebných pozorovateľov niektorí voliči uviedli, že ich pred volebnými miestnosťami nakrúcali neznámi ľudia. Na pokojný priebeh volieb na väčšine miest mala dozerať aj poriadková polícia. Podľa Reuters bolo do ulíc vyslaných málo policajtov.



Výsledky komunálnych volieb v Hongkongu majú podľa očakávaní ukázať, do akej miery sú protestujúci podporovaní širokou verejnosťou. Hlasovanie o novom obsadení 452 kresiel v 18 obvodných radách sa začalo v skorých ranných hodinách miestneho času.



Volebné právo môže využiť vyše 4,1 milióna Hongkončanov, o ktorých priazeň sa uchádza viac než 1000 kandidátov. Hoci obvodné rady plnia len prevažne poradnú funkciu, výsledkom volieb bude pripisovaný značný symbolický význam.



Výrazné posilnenie opozície by znamenalo, že verejnosť stále podporuje prodemokratické hnutie i napriek tomu, že protesty v uliciach bývajú čoraz násilnejšie. Vládnuci tábor v Hongkongu a ústredná vláda v Pekingu však dúfajú, že nepokoje narúšajúce bežný život Hongkončanov uberú tomuto hnutiu na preferenciách.



Sčítanie hlasov sa začne bezprostredne po uzavretí volebných miestností a prvé výsledky majú byť zverejnené počas noci na pondelok (od 17.00 h SEČ).



Masové protesty v Hongkongu sa začali 9. júna. Demonštranti pôvodne žiadali, aby vláda stiahla sporný návrh zákona, ktorý by umožnil osoby podozrivé zo spáchania trestného činu vydávať do pevninskej Číny. Teraz sa protesty týkajú najmä zasahovania Číny do osobitného autonómneho štatútu Hongkongu, ktorý je založený na hesle "jedna krajina, dva systémy".