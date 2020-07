V Hongkongu zatkli štyroch ľudí za príspevky na sociálnych sieťach

Hongkong 30. júla (TASR) - Hongkonská polícia na základe nového čínskeho zákona o národnej bezpečnosti zatkla v stredu štyroch ľudí pre podozrenie z podnecovania aktivít smerujúcich k odtrhnutiu Hongkongu od Číny prostredníctvom príspevkov na sociálnych sieťach. Informovala o tom vo štvrtok tlačová agentúra AP.



Polícia zadržala troch mužov a jednu ženu vo veku od 16 do 21 rokov. Všetci z nich sú pravdepodobne študentmi.



"Naše vyšetrovanie preukázalo, že skupina nedávno na sociálnych médiách oznámila, že založila organizáciu pre nezávislosť Hongkongu," povedal vedúci pracovník novovytvorenej jednotky zameranej na presadzovanie bezpečnostného zákona.



Mesiac po zavedení sporného zákona sú prodemokratické protesty v krajine na ústupe. Aktivisti spolu s akademikmi si teraz kladú otázku, či sa polícia zameria aj na ich činnosti.



Tieto zatknutia sa totiž uskutočnili len deň po tom, ako univerzitného profesora a vedúcu osobnosť politickej opozície Bennyho Taia prepustili zo zamestnania.



Ústredná čínska vláda v Pekingu schválila koncom júna zákon o národnej bezpečnosti pre územie Hongkongu po tom, ako hongkonskí predstavitelia neboli schopní podobný zákon schváliť lokálne.



Čína však prisľúbila Hongkongu, že bude mať vlastný vládny a právny systém na základe princípu "jedna krajina, dva systémy" až do roku 2047, teda 50 rokov po tom, ako Británia v roku 1997 odovzdala svoju bývalú kolóniu pod čínsku správu.



Medzi obyvateľmi Hongkongu vyvolal bezpečnostný zákon obavy, že im budú odopreté slobody a autonómia a úrady využijú zákon na potlačenie akéhokoľvek nesúhlasu so systémom.



Na základe novej právnej normy polícia zatkla niekoľko ďalších ľudí, najmä účastníkov prodemokratických protestov, ktorí skandovali slogany či mávali vlajkami.