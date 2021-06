V Hongkongu zatkli ďalšieho redaktora zrušeného denníka Apple Daily

Hongkong 28. júna (TASR) - Hongkonská polícia zatkla v nedeľu večer na letisku ďalšieho popredného redaktora prodemokratického denníka Apple Daily, informovali v pondelok agentúry AFP a AP.



Podľa miestnych médií polícia na letisku zatkla Fu Waj-kchunga, hlavného komentátora denníka, keď sa snažil opustiť krajinu, údajne chcel pritom letieť do Veľkej Británie. Dôvodom jeho zatknutia malo byť "sprisahanie a tajná spolupráca so zahraničnými krajinami s cieľom ohroziť národnú bezpečnosť", uvádza AFP.



Hongkonská polícia potvrdila, že na letisku zatkla 57-ročného muža na základe nového bezpečnostného zákona. V správe sa však nespomína meno Fu Waj-kchunga.



Ide v poradí už o siedmeho vedúceho pracovníka denníka Apple Daily, ktorý bol v priebehu posledných dvoch týždňoch zatknutý na základe nového zákona o národnej bezpečnosti. Medzi zadržanými sú aj šéfredaktor denníka Ryan Law (vlastným menom v čínštine Luo Wej-kuang) a výkonný riaditeľ spoločnosti Next Digital, ktorej tento denník patrí, Cheung Kim-hung (Čang Ťien-chung).



K ich zatknutiu prišlo krátko po tom, ako v redakcii denníka bola policajná razia. Následne vedenie mediálnej spoločnosti Next Digital uviedlo, že noviny svoju činnosť ukončia "najneskôr v sobotu 26. júna". Denníka tak tento mesiac ukončil svoju činnosť po 26 rokoch existencie.



Hongkonská asociácia novinárov vo vyhlásení zverejnenom v pondelok uviedla, že udalosti spojené s ukončením činnosti denníka Apple Daily takmer úplne "zruinovali slobodu tlače v meste".



Čínsky zákon o národnej bezpečnosti kriminalizuje aktivity považované za protištátnu činnosť, separatizmus, terorizmus či spriahnutie sa so zahraničnými silami. Za vágne formulované obvinenia hrozia obvineným väzenské tresty od troch do desiatich rokov a v najhorších prípadoch aj doživotie.



Denník Apple Daily bol už dlho tŕňom v oku čínskej vlády svojou neskrývanou podporou prodemokratického hnutia v Hongkongu a ostrou kritikou čínskych politikov. Jeho majiteľ Jimmy Lai (Li Č'-jing) je vo väzení a ako jeden z prvých bol vlani obvinený na základe nového zákona o národnej bezpečnosti.