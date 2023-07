V Hongkongu zomrel po páde z budovy francúzsky výškový lezec

Hongkong 31. júla (TASR) - Francúz Remi Lucidi, známy vďaka lezeniu na najvyššie budovy sveta, v Hongkongu pravdepodobne zahynul po páde z mrakodrapu. V pondelok o tom informovali tamojšie médiá. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Telo 30-ročného muža sa našlo na terase pri jednej z výškových budov v hongkonskej luxusnej štvrti Mid-Levels. Polícia dodala, že muž sa pravdepodobne venoval adrenalínovým športom, no k jeho totožnosti sa nevyjadrila.



Podľa predbežného vyšetrovania pravdepodobne spadol zo strechy budovy. Na mieste sa nenašiel list na rozlúčku, ktorý by naznačoval samovraždu. Presnú príčinu smrti ukáže až nariadená pitva.



Miestne médiá vrátane denníka South China Morning Post informovali, že mŕtvym mužom by mal byť 30-ročný Lucidi, známy aj pod prezývkou "Remi Enigma". Poslednýkrát bol videný na 68. pochodí mrakodrapu, kde uviazol a údajne klopal zvonku na okno a snažil sa tak privolať pomoc, píše televízia Sky News.



Na Instagrame zverejnil príspevok naposledy pred týždňom. Fotografiu z veľkej výšky zobrazovala nočnú panorámu Hongkongu.



Remi Lucidi bol známy lezením na výškové budovy po celom svete, napríklad v Thajsku, Portugalsku, Paríži či v Dubaji.