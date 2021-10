V hongkonských školách sa budú slávnostne vztyčovať čínske vlajky

Hongkong 12. októbra (TASR) – Rezort školstva v bývalej britskej provincii Hongkong, ktorá je pod správou Číny, vydal obežník ukladajúci školám povinnosť organizovať každý týždeň slávnostné vztyčovanie čínskych vlajok za sprievodu čínskej štátnej hymny. Informoval o tom v utorok hongkonský denník The Standard.



Toto nariadenie sa vzťahuje na všetky materské, základné, stredné a špeciálne školy a nadobudne účinnosť 1. januára. Je zamerané na „posilnenie vlasteneckého vzdelávania mladej generácie" v tomto administratívnom regióne Číny, ktorý má vysoký stupeň autonómie podľa pravidla „jedna krajina, dva systémy".



Miestne školy smú vyvesiť aj hongkonskú regionálnu vlajku, ak majú k dispozícii druhý stožiar, napísal The Standard.



Dôrazne sa odporúča, aby sa obrady vztyčovania vlajky a spevu hymny konali aj vo významné dni v živote školy, ako sú rozlúčky s absolventmi a športové či vedecké súťaže.



Hongkonský minister školstva Kevin Jang Žun-siung podľa denníka The Standard uviedol, že úcta k štátnej vlajke a hymne môžu študentov viesť k štúdiu čínskej kultúry a dejín a k tomu, aby si vážili v čínskej spoločnosti zaužívané prístupy ako rešpekt, etiketa, disciplína, solidarita a spolupráca.



Agentúra TASS informovala, že hongkonské úrady tento rok začali v školách zavádzať kurzy „vlasteneckej výchovy". Neskôr príde na rad aj vzdelávanie v oblasti národnej bezpečnosti.



Cieľom je umožniť študentom v Hongkongu komplexne porozumieť Číne, vzbudiť v mladých obyvateľoch zmysel pre národnú identitu a jednotu s ľuďmi z pevninskej Číny, naučiť ich rešpektovať a dodržiavať zákony – vrátane zákona o národnej bezpečnosti – a porozumieť ústavným zákonom, právam a povinnostiam.



„Podľa plánu Pekingu toto všetko umožní vychovať z detí v bývalej britskej enkláve dobrých občanov a vlastencov," uviedol pre TASS zdroj z ministerstva školstva.



Poznamenal, že v roku 2019 podnecovatelia mohutných protivládnych protestov v Hongkongu „aktívne manipulovali" školákov a študentov, pričom ich „zapájali do protestných akcií a pokúšali sa ich radikalizovať a huckať proti Číne".