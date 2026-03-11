< sekcia Zahraničie
V Hormuzskom prielive neznámy projektil zasiahol nákladnú loď
V dôsledku zásahu na lodi vypukol požiar, čo prinútilo posádku k evakuácii, uviedla Britská organizácia pre námorné obchodné operácie (UKMTO).
Autor TASR
Maskat 11. marca (TASR) - Projektil neznámeho pôvodu zasiahol v stredu nákladnú loď v oblasti strategicky významného Hormuzského prielivu, ktorý susedí s Iránom. V dôsledku zásahu na lodi vypukol požiar, čo prinútilo posádku k evakuácii, uviedla Britská organizácia pre námorné obchodné operácie (UKMTO). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Bolo hlásené, že nákladnú loď v Hormuzskom prielive zasiahol neznámy projektil, čo spôsobilo na palube požiar,“ uviedla UKMTO. Organizácia vo vyhlásení zverejnenom na svojej webovej stránke ďalej píše, že k incidentu došlo 11 námorných míľ severne od Ománu, a že plavidlo požiadalo o pomoc. Podrobnosti o tom, pod akou vlajkou sa loď plavila, neboli bezprostredne známe.
Cez Hormuzský prieliv, spájajúci Perzský záliv s Arabským morom, prechádza približne pätina celosvetových dodávok ropy a zemného plynu. Od začiatku vojny medzi Spojenými štátmi, Izraelom a Iránom, ktorá sa začala v sobotu 28. februára izraelsko-americkými útokmi na iránske územie, je doprava cez túto kľúčovú úžinu takmer úplne zastavená.
Hormuzský prieliv majú v súčasnosti pod kontrolou elitné iránske Revolučné gardy a iránske námorníctvo. Revolučné gardy už predtým upozornili, že zaútočia na akúkoľvek loď prechádzajúcu prielivom. Úžina je od začiatku vojny fakticky uzavretá a zdroje televízie CNN ju opísali ako „údolie smrti“ vzhľadom na riziká spojené s prechodom cez túto oblasť. CNN v stredu s odvolaním sa na dva nemenované zdroje uviedla, že Teherán túto kľúčovú trasu údajne zamínoval.
