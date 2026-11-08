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V Hormuzskom prielive po náraze do námornej míny horia dva tankery
Od vypuknutia vojny v Iráne koncom februára Teherán výrazne obmedzil premávku cez túto strategickú vodnú cestu a trvá na tom, aby plavidlá využívali trasy schválené Islamskou republikou.
Autor TASR
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Teherán 8. novembra (TASR) - Dva ropné tankery začali horieť v Hormuzskom prielive po tom, čo narazili na míny, uviedli v nedeľu Iránske Revolučné gardy (IRGC) podľa štátnej tlačovej agentúry IRNA. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
Od vypuknutia vojny v Iráne koncom februára Teherán výrazne obmedzil premávku cez túto strategickú vodnú cestu a trvá na tom, aby plavidlá využívali trasy schválené Islamskou republikou.
Spojené štáty v reakcii na to uvalili námornú blokádu na iránske prístavy a pomáhajú ropným tankerom preplávať cez úžinu, cez ktorú sa bežne prepravuje približne pätina celosvetovej spotreby ropy.
„Dva ropné tankery, ktoré porušili predpisy - jeden vo východnej časti Hormuzského prielivu a druhý priamo v prielive - začali horieť a momentálne intenzívne horia po tom, čo narazili na námorné míny pri pokuse preplávať cez nepovolené trasy,“ uviedli vo vyhlásení Islamské Revolučné gardy.
„Oba tankery údajne spáchali viacero porušení predpisov, vrátane vypnutia navigačných a lokalizačných systémov, keď sa pokúšali preplávať cez nepovolenú trasu,“ dodali vo vyhlásení.
IRGC nešpecifikovali názvy tankerov ani pod akou vlajkou sa plavia.
Od vypuknutia vojny v Iráne koncom februára Teherán výrazne obmedzil premávku cez túto strategickú vodnú cestu a trvá na tom, aby plavidlá využívali trasy schválené Islamskou republikou.
Spojené štáty v reakcii na to uvalili námornú blokádu na iránske prístavy a pomáhajú ropným tankerom preplávať cez úžinu, cez ktorú sa bežne prepravuje približne pätina celosvetovej spotreby ropy.
„Dva ropné tankery, ktoré porušili predpisy - jeden vo východnej časti Hormuzského prielivu a druhý priamo v prielive - začali horieť a momentálne intenzívne horia po tom, čo narazili na námorné míny pri pokuse preplávať cez nepovolené trasy,“ uviedli vo vyhlásení Islamské Revolučné gardy.
„Oba tankery údajne spáchali viacero porušení predpisov, vrátane vypnutia navigačných a lokalizačných systémov, keď sa pokúšali preplávať cez nepovolenú trasu,“ dodali vo vyhlásení.
IRGC nešpecifikovali názvy tankerov ani pod akou vlajkou sa plavia.