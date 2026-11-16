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V Hormuzskom prielive po útoku horí ropný tanker
Agentúra pre námornú bezpečnosť Vanguard identifikovala tanker ako ON PHOENIX plaviaci sa pod panamskou vlajkou.
Autor TASR
Dubaj 16. novembra (TASR) - Neznámy projektil zasiahol v pondelok ráno v Hormuzskom prielive ropný tanker, ktorý následne začal horieť. Uviedla to Agentúra Spojeného kráľovstva pre námorné obchodné operácie (UKMTO). Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.
Agentúra pre námornú bezpečnosť Vanguard identifikovala tanker ako ON PHOENIX plaviaci sa pod panamskou vlajkou. Podľa tejto agentúry ho zasiahol útok približne päť kilometrov od pobrežia Ománu. Celá posádka je podľa oboch agentúr v bezpečí.
Irán výrazne obmedzuje lodnú dopravu cez Hormuzský prieliv a požaduje, aby lode používali iba ním schválené trasy. Plavidlá, ktoré preplávajú bez jeho povolenia, pravidelne napáda.
Agentúra pre námornú bezpečnosť Vanguard identifikovala tanker ako ON PHOENIX plaviaci sa pod panamskou vlajkou. Podľa tejto agentúry ho zasiahol útok približne päť kilometrov od pobrežia Ománu. Celá posádka je podľa oboch agentúr v bezpečí.
Irán výrazne obmedzuje lodnú dopravu cez Hormuzský prieliv a požaduje, aby lode používali iba ním schválené trasy. Plavidlá, ktoré preplávajú bez jeho povolenia, pravidelne napáda.