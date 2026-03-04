< sekcia Zahraničie
V Hormuzskom prielive zasiahli loď plávajúcu pod maltskou vlajkou

Autor TASR
Maskat/Londýn 4. marca (TASR) — Ománske námorníctvo zachránilo v stredu 24 členov posádky kontajnerovej lode Safeen Prestige plaviacej sa pod maltskou vlajkou, ktorú v Hormuzskom prielive zasiahli dve rakety. Posádke bola poskytnutá potrebná lekárska starostlivosť a jej členovia sú v poriadku, uviedla ománska agentúra ONA. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.
Agentúra pre námorné obchodné operácie Spojeného kráľovstva (UKMTO) predtým uviedla, že loď sa nachádzala dve námorné míle (približne 3,7 kilometra) severne od pobrežia Ománu a plavila sa Hormuzským prielivom smerom na východ, keď ju o 12.09 h SEČ zasiahol neznámy projektil tesne nad čiarou ponoru, ktorý spôsobil požiar v strojovni.
Podľa webu Marine Traffic, ktorý poskytuje informácie v reálnom čase o pohybe lodí a ich aktuálnej polohe v prístavoch, loď Safeen Prestige smerovala z prístavu Ghantút v Spojených arabských emirátoch (SAE) do Džiddy v Saudskej Arábii.

Iránske Revolučné gardy v stredu uviedli, že majú „úplnú kontrolu“ nad životne dôležitým Hormuzským prielivom, ktorým sa prepravuje približne 20 percent vyťaženej ropy na svete. Zároveň varovali, že plavidlá, ktoré sa ním pokúsia prejsť, môžu byť zasiahnuté raketami alebo dronmi. Americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že námorníctvo USA je pripravené sprevádzať ropné tankery cez prieliv.
