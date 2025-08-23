Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V hoteli v Istanbule našli dvoch mŕtvych chlapcov z Holandska

Policajti v Istanbule. Foto: TASR/AP

Trojica bola v Turecku na dovolenke a podľa médií pravdepodobne išla na večeru v okolí turistického Taksimského námestia.

Autor TASR
Ankara 23. augusta (TASR) - Dvaja holandskí tínedžeri boli nájdení mŕtvi vo svojej hotelovej izbe v tureckom Istanbule, informovali v sobotu tamojšie médiá. Orgány sa zatiaľ domnievajú, že ich smrť mohla zapríčiniť konzumácia jedla v reštaurácii. Otec chlapcov bol hospitalizovaný, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

Obeťami incidentu sú 15- a 17-roční chlapci. Polícia a záchranári ich podľa televízie NTV našli mŕtvych v hoteli v istanbulskej štvrti Fatih, kde boli ubytovaní.

Keď dorazili, záchranári zistili, že obaja chlapci sú mŕtvi. Otec bol v šoku sanitkou prevezený do nemocnice,“ informovala NTV.

Trojica bola v Turecku na dovolenke a podľa médií pravdepodobne išla na večeru v okolí turistického Taksimského námestia. Podľa televízie Habertürk 57-ročný otec polícii povedal, že so synmi do tejto časti išiel, „ale nejedol“.

Neskôr v ten večer po návrate do hotela zavolal otec na chlapcov, ktorí však neodpovedali. Jeden zo zamestnancov hotela počul muža volať o pomoc, dodala NTV. Podľa nej začala istanbulská polícia vyšetrovanie.
