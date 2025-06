V Hradci Králové sa začal hudobný festival Rock for People

Praha 13. júna (TASR) - V Hradci Králové je od stredy v plnom prúde hudobný festival Rock for People. Na desiatich pódiách do nedele 15. júna vystupuje vyše 180 spevákov a skupín. Popri Linkin Park a Guns N' Roses sú medzi hlavnými lákadlami aj Sex Pistols s Frankom Carterom, Slipknot alebo Avenged Sevenfold. Silnú zostavu dopĺňajú aj Biffy Clyro, Fontaines D.C., Awolnation, Skillet či Jerry Cantrell, gitarista formácie Alice in Chains, informuje Český rozhlas. Ťahákmi sú aj kapely Englishh Teacher a Idles.



S novou speváčkou, novou tvorbou, ale aj so známymi hitmi vystúpi skupina Linkin Park. Ide o jeden z najočakávanejších koncertov tohto roku v Česku. Emily Armstrongová sa o spev delí s Mikeom Shinodom, ktorý kapelu v roku 1996 založil.



"Keď som počul jej hlas, tak to bolo vôbec prvýkrát, čo moja hlava dokázala prijať niekoho, kto by sa hodil do skupiny Linkin Park. A zrazu sme tu, všetko je také reálne a veľké," uviedol Shinoda. Linkin Park vystúpia ako hedlajneri v sobotu večer. V nedeľu túto úlohu prevezmú Guns N' Roses.



Atraktívny program tento rok doplní aj niekoľko noviniek. „Očakávame rekordnú návštevnosť, rozširujeme areál a posúvame hlavné pódium o 150 metrov, aby sme zväčšili priestor pred ním,“ povedal riaditeľ festivalu Michal Thomes.



Na festivale vystúpia aj legendárni americkí rockeri Guns N' Roses, a to v nedeľu, keď počas špeciálneho programu festival oslávi svoj tridsiaty ročník. Českú scénu reprezentujú Marie Rottrová, Ewa Farna alebo napríklad David Koller v špeciálnom sete so súborom Prague Philharmonia. V piatok 13. júna vystúpi aj slovenská skupina Horkýže slíže.



Festival zároveň pokračuje vo svojom ekologickom prístupe. V areáli sa triedi 17 druhov odpadu, väčšina riadu je vratná, doprava bez emisií a jedlo stále častejšie rastlinného pôvodu.