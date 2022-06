V hrobe pri Buči našli sedem tiel, niektoré mali zviazané nohy a ruky

Kyjev 13. júna (TASR) - Ukrajinská polícia informovala v pondelok o náleze ďalšieho masového hrobu neďaleko ukrajinského mesta Buča v Kyjevskej oblasti. V hrobe ležalo sedem tiel.



Na sociálnej sieti Facebook o tom informoval regionálny policajný veliteľ Andrij Nebytov, ktorý dodal, že viaceré z tiel mali zviazané ruky a nohy. "Sedem civilistov Rusi mučili a potom zbabelým spôsobom popravili guľkou do hlavy," uviedol Nebytov s tým, že "niekoľko obetí malo zviazané ruky a kolená".



Spresnil, že tento hrob bol objavený v oblasti neďaleko obce Myrocke, ktorá leží asi desať kilometrov severozápadne od mesta Buča. Podľa jeho slov pracuje polícia na identifikácii obetí.



Buča sa dostala do povedomia svetovej verejnosti a médií začiatkom apríla, keď sa odtiaľ po asi mesiaci okupácie stiahli ruské jednotky. Po ich odsune objavili ukrajinské armádne a bezpečnostné zložky na uliciach, v domoch či provizórne pochované desiatky tiel v civilnom oblečení, niektoré so zviazanými rukami.



Odvtedy v oblasti Buče a jej okolí objavujú stále viac tiel, ktoré sa podľa agentúry AFP stali synonymom obvinení z vojnových zločinov pripisovaných ruským vojakom.



Moskva takéto tvrdenia opakovane odmieta a trvá na tom, že išlo o "falzifikáty", ktoré zinscenoval Kyjev s podporou Západu.



Agentúra AFP pripomenula, že koncom apríla boli v hrobe v obci Myrocke nájdené telá ďalších troch zastrelených mužov so zviazanými rukami. Polícia uviedla, že na telá bolo vidno známky mučenia.



Ukrajinský policajný prezident Ihor Klymenko na Facebooku informoval, že k dnešnému dňu sa na Ukrajine vyšetruje viac ako 12.000 prípadov smrti civilistov. Dodal, že asi 1200 tiel ešte nebolo identifikovaných.



Upozornil súčasne, že ide o predbežný počet obetí civilistov od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. "Sú len tí mŕtvi ukrajinskí civilisti, ku ktorým má Ukrajina prístup a ktorých sa jej podarilo nájsť," píše sa v statuse na Facebooku.



Podľa Klymenka asi 25 percent všetkých obetí nájdených na Ukrajine sú ženy a deti.