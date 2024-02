V Idahu odložili vykonanie popravy pre problémy so zavedením kanyly

Washington 29. februára (TASR) - Plánovanú popravu usvedčeného sériového vraha v americkom štáte Idaho v stredu zastavili po tom, čo mal lekársky tím problémy so zavedením infúzie na smrtiacu injekciu. Podľa agentúry AFP to uviedli predstavitelia väznice.



Thomas Creech (73) mal byť usmrtený v stredu o 10:00 h miestneho času (17:00 h SEČ), ale jeho poprava bola o hodinu neskôr odvolaná, uviedla vo vyhlásení väzenská služba štátu Idaho (IDOC).



Riaditeľ IDOC Josh Tewalt po konzultácii s vedúcim lekárskeho tímu rozhodol, že keďže lekári nemôžu odsúdenému zaviesť intravenóznu kanylu, poprava nemôže pokračovať. "V dôsledku toho vyprší platnosť súdneho príkazu na vykonanie rozsudku smrti," povedal Tewalt. "Štát zváži ďalšie kroky," dodal.



V posledných rokoch došlo v Spojených štátoch k niekoľkým zmareným poprávam, vrátane neúspešného pokusu v štáte Alabama z novembra 2022, keď sa mala konať poprava odsúdeného vraha Kennetha Smitha smrtiacou injekciou.



Smith bol nakoniec usmrtený v januári tohto roku pri prvej poprave v krajine, ktorá bola vykonaná pomocou plynného dusíka.



Príčinou väčšiny zmarených popráv boli ťažkosti pri zavádzaní intravenóznych ihiel, ktorými sa do tela dostávajú smrtiace drogy, uvádza Informačné centrum pre trest smrti.



Creech sa do väzenia dostal v roku 1974. Odsúdený bol na doživotie za päť vrážd v troch štátoch, pričom podozrivý je z niekoľkých ďalších.



V roku 1981 dobil na smrť svojho zdravotne postihnutého spoluväzňa, za čo dostal trest smrti. Ten mal byť vykonaný v stredu, po viac ako štyroch desaťročiach od činu.



Creechova poprava mala byť v štáte Idaho na severozápade USA prvá po 12 rokoch.