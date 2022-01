REBRÍČEK: V indexe vnímania korupcie patrí Slovensku 56. priečka

Berlín 25. januára (TASR) - Úroveň korupcie na celom svete sa minulý rok držala na stálej úrovni, oznámila v utorok organizácia Transparency International (TI) vo svojom každoročnom indexe vnímania korupcie (CPI). Najlepšie hodnotenie vlani získali Dánsko, Fínsko a Nový Zéland. Na spodku rebríčka sú Južný Sudán, Sýria a Somálsko.



Viac ako dve tretiny krajín (68 percent) získali v indexe menej ako 50 bodov. Celosvetový priemer zostáva na úrovni 43 bodov.



Dánsko, Fínsko a Nový Zéland získali po 88 bodov. Nasledujú Nórsko, Singapur a Švédsko s 85 bodmi, Švajčiarsko (84), Holandsko (82), Luxembursko (81) a Nemecko (80).



Slovenskej republike patrí 56. priečka s 52 bodmi. Minulý rok skončila na 60. mieste so 49 bodmi. ČR je 49. s 54 bodmi. Z ďalších krajín Vyšehradskej štvorky (V4) je Poľsko na 42. mieste s 56 bodmi a Maďarsko 73. so 43 bodmi.



Na spodku rebríčka je Južný Sudán s 11 bodmi a Sýria so Somálskom s 13 bodmi. Krajiny, v ktorých je ozbrojený konflikt alebo autoritársky režim, väčšinou získavajú nízke hodnotenie, pripomína TI. Venezuela minulý rok dosiahla 14 bodov, Afganistan, Severná Kórea a Jemen po 16 bodov, Rovníková Guinea a Líbya 17 bodov.



Výsledky CPI z roku 2021 ukázali, že krajiny, kde sú chránené občianske a politické slobody, korupciu vo všeobecnosti kontrolujú lepšie. Základné slobody zhromažďovania a prejavu sú kľúčové v boji za "svet bez korupcie", píše TI. Táto organizácia zároveň vyjadruje nevyhnutnú potrebu posilniť boj proti korupcii, ak "chceme zastaviť zneužívanie ľudských práv a úpadok demokracie vo svete".



TI každoročne zverejňuje index vnímania korupcie (CPI), do ktorého je zahrnutých 180 krajín a území. Používa stupnicu od nuly po 100, kde nula znamená vysokú úroveň korupcie. TI sa podľa svojich vyjadrení spolieha na 13 nezávislých zdrojov informácií.