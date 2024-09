V indickej časti Kašmíru sú prvé voľby od zrušenia autonómie regiónu

Šrínagar 25. septembra (TASR) - V Indiou ovládaných častiach štátu Džammú a Kašmír v stredu pokračovali voľby do regionálneho 90-členného zákonodarného zhromaždenia. Ide o prvé voľby, odkedy indický parlament zrušil čiastočný autonómny štatút tohto sporného himalájskeho regiónu, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Chceme mať zástupcov, ktorí sa budú zaoberať našimi problémami," povedal pre AFP 52-ročný obyvateľ Kašmíru po odovzdaní svojho hlasu. "Vláda zrušila článok 370 (ústavy, ktorý Kašmíru prisudzoval osobitný štatút), takže nemáme žiadnych zástupcov, ktorí by mohli spochybňovať jej kroky," dodal



Očakáva sa, že účasť bude vysoká na rozdiel od minulých volieb, keď separatisti, ktorí sa stavajú proti indickej vláde, bojkotovali voľby a ohrozovali ich priebeh. Separatisti dlhodobo požadujú nezávislosť Kašmíru alebo jeho zlúčenie so susedným Pakistanom.



Pakistan kontroluje menšiu časť Kašmíru, rozdeleného od konca britskej koloniálnej nadvlády v roku 1947. Rovnako ako India si nárokuje celé jeho územie. Obe krajiny oň v minulosti viedli dve vojny.



Zmenu autonómneho štatútu územia presadil v roku 2019 indický premiér Naréndra Módí. Prevažne moslimský Kašmír následne priamo spravovala vláda v Naí Dillí prostredníctvom guvernéra menovaného na celoštátnej úrovni. Tento krok sa stretol s odporom miestnych obyvateľov. Strana indického premiéra zmenu štatútu obhajuje a tvrdí, že zmeny priniesli Kašmíru novú éru mieru a rýchleho hospodárskeho rastu, čo regionálne strany ostro odmietajú.



Napriek tomu, že miestni si môžu zvoliť nové zloženie regionálneho parlamentu, väčšina moci zostane v rukách indickej vlády, ktorá bude aj naďalej priamo menovať guvernéra a má právo vetovať rozhodnutia regionálneho parlamentu.



Hlasovanie v prvej etape volieb, ktoré sa z bezpečnostných dôvodov uskutočňuje v troch fázach, sa konalo 18. septembra, keď odovzdalo svoj hlas 61 percent voličov.



V regióne, kde si 35 rokov trvajúce povstanie vyžiadalo životy desiatok tisíc ľudí, je nasadených približne 500.000 indických vojakov, ktorí dohliadajú na priebeh volieb.