V Indickom oceáne sa začalo námorné cvičenie Číny, Indie a Ruska

Teherán 21. januára (TASR) - Irán, Rusko a Čína začali v piatok v Indickom oceáne spoločné námorné cvičenie zamerané na posilnenie námornej bezpečnosti. Podľa agentúry AP o tom informovali iránske štátne médiá.



Iránska štátna televízia uviedla, že k 11 iránskym plavidlám sa pripojili tri ruské lode – vrátane jedného torpédoborca – a dve čínske plavidlá. Do cvičenia sa svojimi menšími loďami a vrtuľníkmi zapoja aj iránske revolučné gardy.



Manévre pokrývajú približne 17.000 kilometrov štvorcových v severnej časti Indického oceánu a zahŕňajú nočné boje, záchranné operácie a hasičské cvičenia.



Od roku 2019 ide o tretie spoločné námorné cvičenie týchto troch krajín. Ich konanie časovo koliduje s nedávnou návštevou iránskeho prezidenta Ebráhíma Raísího v Rusku, ktorá sa skončila vo štvrtok.



AP vo svojej správe konštatuje, že Teherán sa snaží zintenzívniť vojenskú spoluprácu s Pekingom a Moskvou. Dôkazom toho je, že v posledných rokoch sa zvýšil počet návštev predstaviteľov ruských i čínskych námorných síl v Iráne. Okrem toho Irán v posledných mesiacoch organizuje pravidelné vojenské cvičenia. Deje sa tak v čase, keď viaznu pokusy o oživenie jadrovej dohody, uzavretej so svetovými mocnosťami z roku 2015.



Rusko vo štvrtok oznámilo, že v januári a vo februári plánuje uskutočniť rozsiahle námorné manévre v Atlantickom oceáne, Tichomorí, Arktíde a v Stredozemnom mori.



Podľa AFP ide zo strany Ruska o ďalšiu demonštráciu sily v súčasnej patovej situácii v jeho vzťahoch so Západom.



Ruské vojenské aktivity sú podrobne sledované, keďže hromadenie ruských jednotiek v blízkosti Ukrajiny a agresívna rétorika Moskvy Západom otriasli a vyvolali obavy z hroziaceho vojenského konfliktu, komentuje agentúra Reuters – s poznámkou, že Moskva akýkoľvek plán invázie na Ukrajinu rázne popiera,