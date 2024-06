V indickom regióne Ladak sa v rieke utopilo päť vojakov v tanku

Naí Dillí 29. júna (TASR) — Päť indických vojakov sa utopilo v tanku počas brodenia cez rieku Šjok v pohraničnom regióne Ladak. V sobotu to uviedla indická armáda, informuje TASR podľa agentúry AP.



Nešťastie sa stalo v sobotu počas vojenského výcviku na rieke Šjok v dôsledku prívalovej povodne. Podľa velenia indickej armády to bolo v Saser Brangsa neďaleko línie kontroly, ktorá región Ladak rozdeľuje na indickú a a čínsku časť. Minister obrany Rajnath Singh to označil za "nešťastnú nehodu".



"Nikdy nezabudneme na príkladnú službu našich udatných vojakov pre národ. Vyjadrujem úprimnú sústrasť rodinám pozostalých. Národ pri nich stojí pevne počas tejto hodiny smútku,“ napísal Singh na sociálnej sieti X.



Indická a čínska armáda dodržiavajú v Ladaku na línii kontroly prímerie od mája 2020, keď počas krátkej potýčky zahynulo 20 indických a štyria čínski vojaci. V drsnej horskej oblasti však obe strany umiestnili desaťtisíce členov vojenského personálu. Naí Dillí a Peking sa odvtedy v sérii diplomatických a vojenských rokovaní snaží vyriešiť ich najhorší vojenský konflikt za posledné desaťročia.



Hraničný spor oboch krajín v Ladaku sa začal v 50. rokoch 20. storočia, keď Čína prevzala kontrolu nad susedným Tibetom. Obe strany kvôli Ladahu v roku 1962 tiež viedli vojnu.



V roku 2019 sa Ladak stal zväzovým územím Indie po schválení zákona o reorganizácii štátu Džammú a Kašmír, dovtedy bol jeho súčasťou. Ladak leží na náhornej plošine, kde nadmorská výška presahuje 3.000 m n.m. Je to rozlohou najväčšie a zároveň druhé najmenej zaľudnené zväzové územie Indie.