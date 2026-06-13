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V indickom štáte Ásam havarovalo vojenské lietadlo počas pristávania
K nehode došlo len niekoľko mesiacov po tom, čo sa v štáte Ásam zrútilo stíhacie lietadlo indických vzdušných síl. Pri incidente zahynuli obaja piloti na palube.
Autor TASR
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Naí Dillí 13. júna (TASR) - Indické vojenské lietadlo ruskej výroby v sobotu havarovalo počas pristávania na leteckej základni v indickom meste Džórhát v štáte Ásam, uviedla armáda vo svojom vyhlásení. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Ruské lietadlo Antonov An-32 dnes havarovalo pri pristátí v Džórháte,“ upresnilo letectvo krajiny. „Zriaďujeme vyšetrovaciu komisiu, aby sa zistila príčina nehody,“ uvádza sa vo vyhlásení armády, ktoré však neposkytuje žiadne podrobnosti o potenciálnych obetiach.
Televízia NDTV odvysielala zábery z miesta nehody, na ktorých vidno hustý čierny dym a lietadlo, ktoré sa podľa všetkého rozpadlo na kusy. Predstavitelia indických vzdušných síl (IAF) uviedli, že na miesto havárie boli vyslané hasičské jednotky a že prebiehajú záchranné práce, píše portál Telegraph India.
K nehode došlo len niekoľko mesiacov po tom, čo sa v štáte Ásam zrútilo stíhacie lietadlo indických vzdušných síl. Pri incidente zahynuli obaja piloti na palube, pripomína portál.
„Ruské lietadlo Antonov An-32 dnes havarovalo pri pristátí v Džórháte,“ upresnilo letectvo krajiny. „Zriaďujeme vyšetrovaciu komisiu, aby sa zistila príčina nehody,“ uvádza sa vo vyhlásení armády, ktoré však neposkytuje žiadne podrobnosti o potenciálnych obetiach.
Televízia NDTV odvysielala zábery z miesta nehody, na ktorých vidno hustý čierny dym a lietadlo, ktoré sa podľa všetkého rozpadlo na kusy. Predstavitelia indických vzdušných síl (IAF) uviedli, že na miesto havárie boli vyslané hasičské jednotky a že prebiehajú záchranné práce, píše portál Telegraph India.
K nehode došlo len niekoľko mesiacov po tom, čo sa v štáte Ásam zrútilo stíhacie lietadlo indických vzdušných síl. Pri incidente zahynuli obaja piloti na palube, pripomína portál.