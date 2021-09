V indickom štáte Kérala zápasia aj s vírusom nipah

Naí Dillí 7. septembra (TASR) - Úrady v indickom štáte Kérala, kde vyčíňa epidémia spôsobená koronavírusom SARS-CoV-2, sa pokúšajú zastaviť aj šírenie ďalšej infekcie, zoonotického vírusu nipah, ktorému podľa agentúry AP počas uplynulého víkendu podľahol 12-ročný chlapec.



Úrady začali s trasovaním osôb, ktoré boli s chlapcom v blízkom kontakte, a nariadili im karanténu. Medzičasom sa potvrdili aj prípady nových infikovaných.



Chlapca prijali pred týždňom do nemocnice s vysokými teplotami. Jeho stav sa počas hospitalizácie zhoršil a lekári mali podozrenie na zápal mozgu. Vzorky chlapcovej krvi boli odoslané do Národného virologického inštitútu, ktorý analýzami potvrdil, že ide o infekciu vírusom nipah.



V nemocnici v tejto súvislosti monitorujú 48 ľudí, ktorí boli s chlapcom v kontakte. Osem z nich malo negatívny výsledok testov. Viac ako sto ďalších ľudí vrátane zdravotníkov je v karanténe a v dohľadnom čase sa podrobia testom.



Úrady uzavreli oblasť v okruhu asi troch kilometrov od chlapcovho domu a skúmali ľudí na príznaky vo všetkých priľahlých okresoch štátu Kérala. Susedný štát Tamilnádu je tiež v pohotovosti, pričom zdravotníci tam skúmajú všetky podozrivé prípady horúčky.



Nipah je zoonotický vírus, čo znamená, že sa prenáša zo zvierat na ľudí. K prenosu spravidla dochádza vtedy, keď ľudia prídu do priameho kontaktu so zvieratami alebo prostredníctvom konzumácie kontaminovaných potravín. Došlo však aj k mnohým prípadom prenosu vírusu z človeka na človeka.



Vírus nipah môže spôsobiť silnú horúčku, kašeľ, bolesti hrdla a dýchacích ciest, ale aj kŕče a vracanie. Tieto príznaky sa u nakazených osôb objavia od troch dní do dvoch týždňov. Tento stav neskôr rýchlo prechádza do opuchu mozgových buniek, čo u pacientov vedie k ospalosti, zmätenosti a potom k možnej kóme a smrti.



Nateraz proti vírusu nipah neexistuje očkovacia látka ani liek. Jedinou liečbou je podporná terapia.



Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa smrtnosť na nipah pohybuje od 40 do 75 percent.



Prvýkrát bol tento vírus identifikovaný koncom 90. rokov v Malajzii.



Televízia CBS informovala, že za posledné tri roky ide o druhý prípad, keď zo štátu Kérala hlásia výskyt vírusu nipah. Epidemická situácia je o to závažnejšia, že na štát Kérala v posledných dňoch pripadá asi 68 percent z približne 40.000 denne detegovaných nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 v Indii.